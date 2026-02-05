Esta es la playlist oficial de Bad Bunny para el show de medio tiempo en el Super Bowl 2026

El momento se acerca y el mundo entero será testigo de una de las presentaciones más polémicas, pero, sobre todo, esperadas por parte de millones de fanáticos del cantante Benito Antonio Martínez Ocasio. Ante las altas expectativas de su presentación, que jura ser histórica, el listado de canciones oficiales que se presentarán ya fue reveladas.

¿Cuál es la playlist del show de medio tiempo del Super Bowl?

Marco Efraín Masís, más conocido como Tainy, es uno de los productores musicales más reconocidos dentro de la industria del género urbano ya que ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes artistas de talla internacional como J Balvin, Karol G, Feid y el mismísimo Bad Bunny.

Sus grandes éxitos lo han catalogado como uno de los favoritos dentro del género. Ahora, el también puertorriqueño tendrá la oportunidad de acompañar a Bad Bunny en su próxima presentación en el Levi’s Stadium, en California, durante el icónico y mediático show de medio tiempo en el Super Bowl.

Por esto, el productor tomó sus redes sociales para compartir el que será el listado oficial de canciones que se podrán disfrutar durante la jornada. Algunas de estas son: ‘MONACO’, ‘NUEVAYoL’, ‘Chambea’, ‘Solo de mí’ y ‘Safaera’.

Pese a que no se revelaron más nombres, miles de fanáticos han manifestado que dentro de esta lista podría verse la participación de otros artistas invitados como Rauw Alejandro, Arcángel, Ozuna, De La Ghetto, Ñengo Flow, Kendo Kaponi e incluso J Balvin.

Cabe recalcar que dicho show dará inicio con la participación de la banda estadounidense Green Day que permitirá ver un escenario que combina lo mejor de los ritmos americanos y la contundencia del reggaetón latino.

Horario y dónde ver el Super Bowl

La mítica final de la NFL siempre da sobre qué hablar ya que dicho escenario es considerado como el más televisivo en la historia de Estados Unidos, pues este ha contado con la participación de titánicas estrellas como Michael Jackson y Beyonce.

En esta ocasión, la final será protagonizada por los equipos New England Patriots y Seattle Seahawks, quienes prometen un gran espectáculo deportivo. El show contará con la presencia de Teddy Swims junto con LaRussell para su apertura. Este dará inicio a las 3:50 p.m. ET y la ceremonia de apertura, a cargo de la banda Green Day, se realizará hasta las 6:00 p.m. ET.

El show de medio tiempo, a cargo de Bad Bunny, será el espectáculo central y será seguido por parte de millones de televidentes en todo el mundo. Así mismo, el Super Bowl se podrá disfrutar en vivo por medio de la transmisión de la plataforma Disney+.