Caída de dos puentes deja incomunicadas a miles de personas en tres municipios del Urabá antioqueño

La región del Urabá antioqueño enfrenta una grave crisis de movilidad tras el colapso de dos puentes que comunicaban municipios clave del departamento de Antioquia, producto de siete días consecutivos de lluvias intensas que han dejado miles de personas aisladas y una compleja situación humanitaria.

Los puentes derribados conectaban los municipios de Necoclí, San Juan de Urabá y Arboletes, dejando a estas poblaciones sin vías de acceso ni salida.

Actualmente, los habitantes que necesitan desplazarse deben dar un rodeo considerable por Montería, capital del departamento de Córdoba, que también enfrenta problemas de inundación.

Instalarán puente militar tras el colapso de dos puentes en el Urabá antioqueño

Ante esta emergencia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ya autorizó la instalación de un puente militar como solución temporal.

Sin embargo, las autoridades estiman que esta intervención podría tardar al menos un mes en materializarse, según informaron fuentes oficiales del departamento.

La estrategia de las autoridades incluye además trabajos de encauzamiento de las aguas hacia el centro de los ríos para controlar el caudal y prevenir mayores daños en la infraestructura vial restante.

"Se puede encauzar un poco las aguas hacia el centro, llevar el caudal hacia el centro de los ríos", explicó la UNGRD.

Más de 7.500 damnificados en Antioquia por las emergencias por lluvias

El balance de la emergencia reporta 7.500 familias damnificadas en todo el departamento de Antioquia.

Las tres personas que estaban reportadas como desaparecidas ya fueron encontradas con vida y se presentaron en uno de los albergues temporales habilitados.

La situación de calamidad pública fue decretada en diez municipios antioqueños: ocho corresponden a la región de Urabá, mientras que los otros dos son Urrao y El Bagre, ubicados en otras zonas del departamento.

Las autoridades reportan "muchas dificultades con el ingreso de la ayuda a las partes rurales, sobre todo", lo que complica la atención a las comunidades más alejadas.