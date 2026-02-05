CANAL RCN
Colombia Video

Caída de dos puentes deja incomunicadas a miles de personas en tres municipios del Urabá antioqueño

Autoridades autorizan instalación de puente militar que podría tardar un mes. Diez municipios decretaron calamidad pública y 7.500 familias están damnificadas.

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
12:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La región del Urabá antioqueño enfrenta una grave crisis de movilidad tras el colapso de dos puentes que comunicaban municipios clave del departamento de Antioquia, producto de siete días consecutivos de lluvias intensas que han dejado miles de personas aisladas y una compleja situación humanitaria.

Una madre y sus dos hijas de 3 y 5 años murieron ahogadas al ser arrastradas por una quebrada en Tuluá
RELACIONADO

Una madre y sus dos hijas de 3 y 5 años murieron ahogadas al ser arrastradas por una quebrada en Tuluá

Los puentes derribados conectaban los municipios de Necoclí, San Juan de Urabá y Arboletes, dejando a estas poblaciones sin vías de acceso ni salida.

Actualmente, los habitantes que necesitan desplazarse deben dar un rodeo considerable por Montería, capital del departamento de Córdoba, que también enfrenta problemas de inundación.

Los cordobeses viven con el agua a la cintura por cuenta de las lluvias
RELACIONADO

Los cordobeses viven con el agua a la cintura por cuenta de las lluvias

Instalarán puente militar tras el colapso de dos puentes en el Urabá antioqueño

Ante esta emergencia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ya autorizó la instalación de un puente militar como solución temporal.

Sin embargo, las autoridades estiman que esta intervención podría tardar al menos un mes en materializarse, según informaron fuentes oficiales del departamento.

La estrategia de las autoridades incluye además trabajos de encauzamiento de las aguas hacia el centro de los ríos para controlar el caudal y prevenir mayores daños en la infraestructura vial restante.

"Se puede encauzar un poco las aguas hacia el centro, llevar el caudal hacia el centro de los ríos", explicó la UNGRD.

“Nunca antes el departamento de Córdoba había sufrido una situación tan crítica”: gobernador sobre la emergencia por lluvias
RELACIONADO

“Nunca antes el departamento de Córdoba había sufrido una situación tan crítica”: gobernador sobre la emergencia por lluvias

Más de 7.500 damnificados en Antioquia por las emergencias por lluvias

El balance de la emergencia reporta 7.500 familias damnificadas en todo el departamento de Antioquia.

Las tres personas que estaban reportadas como desaparecidas ya fueron encontradas con vida y se presentaron en uno de los albergues temporales habilitados.

La situación de calamidad pública fue decretada en diez municipios antioqueños: ocho corresponden a la región de Urabá, mientras que los otros dos son Urrao y El Bagre, ubicados en otras zonas del departamento.

Las autoridades reportan "muchas dificultades con el ingreso de la ayuda a las partes rurales, sobre todo", lo que complica la atención a las comunidades más alejadas.

Llega a Montería ayuda humanitaria para damnificados por fuertes lluvias
RELACIONADO

Llega a Montería ayuda humanitaria para damnificados por fuertes lluvias

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

ELN

Revelan detalles del reciente bombardeo contra el ELN en Norte de Santander

Daniel Quintero

CNE autorizó a Daniel Quintero para participar en las consultas interpartidistas 8 de marzo

Lluvias En Colombia

Santa Cruz de Lorica reporta seis mil familias damnificadas por desbordamiento del río Sinú

Otras Noticias

Omar Pérez

Omar Pérez, ídolo de Santa Fe, fue hospitalizado tras sufrir un infarto en Bogotá

Omar Sebastián Pérez fue ingresado de urgencia tras sufrir un infarto en Bogotá.

Super Bowl

Orgullo nacional: este es el colombiano que jugará en el Super Bowl 2026

El joven de 23 años será la cuota colombiana que se presentará en este importante escenario deportivo.

Artistas

Zion es víctima de millonario robo en aeropuerto de Madrid: más de 2,4 millones de dólares hurtados

Eutanasia

Joven colombiano pidió la eutanasia tras ser diagnosticado con síndrome de Ménière

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy miércoles 4 de febrero de 2026