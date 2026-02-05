CANAL RCN
Deportes

Omar Pérez fue hospitalizado tras sufrir un infarto en Bogotá: estado de salud del ídolo de Santa Fe

Omar Sebastián Pérez fue ingresado de urgencia tras sufrir un infarto en Bogotá.

Omar Pérez sufrió un infarto
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
12:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Omar Sebastián Pérez, histórico exjugador de Independiente Santa Fe y uno de los referentes más importantes del club en los últimos años, fue hospitalizado en Bogotá tras sufrir un infarto.

El exfutbolista argentino, campeón de la Copa Sudamericana y ganador de ocho títulos con el equipo cardenal, ingresó de urgencia a la Clínica Marly luego de presentar un fuerte dolor en el pecho.

VIDEO | Frank Fabra apareció cantando temas de Atlético Nacional antes de negociar con Medellín
RELACIONADO

VIDEO | Frank Fabra apareció cantando temas de Atlético Nacional antes de negociar con Medellín

Diagnóstico de Omar Pérez tras sufrir infarto

Tras ser valorado por el cuerpo médico, los especialistas confirmaron el diagnóstico y realizaron un procedimiento de manera inmediata, que incluyó la implantación de un stent.

La intervención permitió estabilizar su condición de salud de forma oportuna, según se conoció.

Estado de salud de Omar Pérez

A través de un comunicado oficial, la Academia y restaurante OP10, proyecto fundado por el propio Pérez, informó que por recomendación médica el exjugador permanecerá bajo observación durante al menos cinco días en la misma clínica.

El reporte señala que su estado es estable y que el pronóstico es favorable, gracias a la rápida atención recibida.

Nacional se quedó con el clásico frente a América y se metió al grupo de los ocho
RELACIONADO

Nacional se quedó con el clásico frente a América y se metió al grupo de los ocho

En el mensaje dirigido a la comunidad de la Academia OP10, la administración agradeció las muestras de apoyo y tranquilidad recibidas, e hizo un llamado a mantener la calma.

Además, pidió al equipo de trabajo continuar con las actividades habituales para garantizar el normal funcionamiento tanto de la academia como del restaurante.

Atención: Dimayor tomó decisión de ÚLTIMA HORA tras partidos aplazados en El Campín por mal estado de la grama
RELACIONADO

Atención: Dimayor tomó decisión de ÚLTIMA HORA tras partidos aplazados en El Campín por mal estado de la grama

La noticia generó múltiples reacciones en el entorno del fútbol colombiano, donde Omar Pérez es recordado como uno de los máximos ídolos en la historia reciente de Independiente Santa Fe.

La noticia ha generado mensajes de apoyo desde distintos sectores del balompié nacional, donde su legado sigue vigente por lo que representó dentro y fuera de la cancha.

Pérez, recordado por portar la camiseta número 10 y liderar una de las etapas más exitosas del club capitalino, tiene 44 años. Nació el 29 de marzo de 1981 en Santiago del Estero, Argentina, y aunque en sus primeros años tuvo una marcada inclinación por el baloncesto, su carrera terminó tomando rumbo definitivo hacia el fútbol.

Ese giro lo convirtió en un volante ofensivo de alto nivel, con una trayectoria que cruzó fronteras y lo consolidó como un jugador de técnica fina, visión de juego y liderazgo. Su impacto en el fútbol profesional colombiano trascendió los resultados deportivos y lo posicionó como una figura respetada dentro del entorno del deporte.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Frank Fabra

VIDEO | Frank Fabra apareció cantando temas de Atlético Nacional antes de negociar con Medellín

Estadio El Campín

Multas y sanciones que podría enfrentar Sencia por el mal estado de la grama del estadio El Campín

Estadio El Campín

En El Campín se iba a jugar un partido entre dos reconocidos colegios del norte de Bogotá

Otras Noticias

La casa de los famosos

“Me llevo una gran lección”: Johanna Fadul se disculpa ante el país por su polémica en televisión

La actriz se tomó sus redes sociales para hablar sobre la polémica que protagonizó en el reality.

Fenalco

Informe de Fenalco reveló grave advertencia de los empresarios: en el 2026 caerá el empleo formal

El estudio muestra un panorama de alta tensión para la sostenibilidad de las empresas, especialmente pymes y pequeños negocios.

Antioquia

Caída de dos puentes deja incomunicadas a miles de personas en tres municipios del Urabá antioqueño

Artistas

Zion es víctima de millonario robo en aeropuerto de Madrid: más de 2,4 millones de dólares hurtados

Eutanasia

Joven colombiano pidió la eutanasia tras ser diagnosticado con síndrome de Ménière