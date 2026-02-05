Omar Pérez fue hospitalizado tras sufrir un infarto en Bogotá: estado de salud del ídolo de Santa Fe

Omar Sebastián Pérez, histórico exjugador de Independiente Santa Fe y uno de los referentes más importantes del club en los últimos años, fue hospitalizado en Bogotá tras sufrir un infarto.

El exfutbolista argentino, campeón de la Copa Sudamericana y ganador de ocho títulos con el equipo cardenal, ingresó de urgencia a la Clínica Marly luego de presentar un fuerte dolor en el pecho.

Diagnóstico de Omar Pérez tras sufrir infarto

Tras ser valorado por el cuerpo médico, los especialistas confirmaron el diagnóstico y realizaron un procedimiento de manera inmediata, que incluyó la implantación de un stent.

La intervención permitió estabilizar su condición de salud de forma oportuna, según se conoció.

Estado de salud de Omar Pérez

A través de un comunicado oficial, la Academia y restaurante OP10, proyecto fundado por el propio Pérez, informó que por recomendación médica el exjugador permanecerá bajo observación durante al menos cinco días en la misma clínica.

El reporte señala que su estado es estable y que el pronóstico es favorable, gracias a la rápida atención recibida.

RELACIONADO Nacional se quedó con el clásico frente a América y se metió al grupo de los ocho

En el mensaje dirigido a la comunidad de la Academia OP10, la administración agradeció las muestras de apoyo y tranquilidad recibidas, e hizo un llamado a mantener la calma.

Además, pidió al equipo de trabajo continuar con las actividades habituales para garantizar el normal funcionamiento tanto de la academia como del restaurante.

La noticia generó múltiples reacciones en el entorno del fútbol colombiano, donde Omar Pérez es recordado como uno de los máximos ídolos en la historia reciente de Independiente Santa Fe.

La noticia ha generado mensajes de apoyo desde distintos sectores del balompié nacional, donde su legado sigue vigente por lo que representó dentro y fuera de la cancha.

Pérez, recordado por portar la camiseta número 10 y liderar una de las etapas más exitosas del club capitalino, tiene 44 años. Nació el 29 de marzo de 1981 en Santiago del Estero, Argentina, y aunque en sus primeros años tuvo una marcada inclinación por el baloncesto, su carrera terminó tomando rumbo definitivo hacia el fútbol.

Ese giro lo convirtió en un volante ofensivo de alto nivel, con una trayectoria que cruzó fronteras y lo consolidó como un jugador de técnica fina, visión de juego y liderazgo. Su impacto en el fútbol profesional colombiano trascendió los resultados deportivos y lo posicionó como una figura respetada dentro del entorno del deporte.