Orgullo nacional: este es el colombiano que jugará en el Super Bowl 2026

El Super Bowl es uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo ya que en este se disputa la final del campeonato de la National Football League (NFL), la liga de fútbol americano profesional de Estados Unidos.

En esta oportunidad, los equipos New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentarán, este próximo domingo 8 de febrero, Levi’s Stadium, en California. No obstante, uno de los hitos más importantes para los colombianos también se podrá disfrutar ya que el evento contará con la presencia del deportista colombiano Christian González.

Christian González, el colombiano en el Super Bowl

El joven de 23 años, de padre bogotano, madre texana, nació en Carrollton y ya ha llevado la bandera colombiana en su pecho en otros escenarios colombianos como la noche del Draft en el 2023. González será el primer jugador de raíces colombianas que podrá llegar a este icónico espacio al ser una pieza fundamental como esquinero en los New England Patriots.

Por supuesto, su participación marcará un importante precedente para la historia de una de las finales deportivas más mediáticas, pues esta cuenta con récords históricos de audiencia en Estados Unidos.

Christian González llega a este escenario para destacar algunos de sus aspectos más representativos de su juego, pues ha logrado sobresalir por la impecable lectura de las jugadas, la gran velocidad que alcanza para marcar a los receptores más rápidos del país y su fuerte carácter.

Artistas que se presentarán en el Super Bowl

Por otro lado, el evento contará con una masiva participación de artistas invitados que harán parte de los diferentes shows que se ejecutarán en distintos tiempos. Algunos de estos son la banda estadounidense Green Day, Teddy Swims, LaRusell, Charlie Puth, Bad Bunny, entre otros.

Los actos protocolarios darán inicio sobre las 3:50 p.m. ET y se espera que la presentación del puertorriqueño se dé sobre las 6:00 p.m. ET.