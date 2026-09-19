'Epa Colombia' estaría siendo víctima de extorsión tras traslado a Ibagué: esto se sabe

Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como 'Epa Colombia', es noticia en Colombia desde hace varios días debido a diferentes revelaciones que se han dado sobre su situación, luego de que fuera trasladada desde la estación de Carabineros de la Policía en Bogotá hacia la cárcel La Picaleña de Ibagué.

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Yina Calderón, creadora de contenido y amiga de Barrera Rojas, habló en entrevista con La Mega Colombia y entregó algunos detalles delicados sobre su actualidad. Explicó que teme por la seguridad e integridad de la empresaria y responsabilizó al Estado en caso de que algo ocurra.

Así está 'Epa Colombia' en la cárcel, según Yina Calderón

En la entrevista, Yina manifestó que 'Epa Colombia' estaría siendo víctima de extorsiones mientras se encuentra privada de la libertad, pues tendría que pagar a las mismas internas para garantizar su seguridad dentro del penal.

Además, estos gastos se suman a las recientes multas impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio al negocio de 'Epa Colombia'.

Le ha tocado pagar vacunas en la cárcel para que no le pase nada y adicional ahora le caen todas las entidades a la empresa. Tuve la oportunidad de hablar con ella después de casi dos años y ella está muy mal, decía que no quiere vivir.

Yina Calderón y las alertas por la seguridad de 'Epa Colombia'

En la entrevista, Calderón fue enfática en que está alzando la voz para prevenir que se presente una tragedia con Barrera Rojas. "Me da miedo que un día no aparezca, que aparezca muerta 'Epa Colombia' y que el Estado no hizo nada. Si no hacemos nada por 'Epa Colombia' un día de estos no va a aparecer viva".

Pidió al presidente de la República ayudar en las gestiones, por lo menos, para garantizar su seguridad. "Si le pasa algo a 'Epa Colombia' culpo al Estado porque ella está en una cárcel donde tiene que ser vigilada por el Estado. Siento que el presidente de la República es alguien justo y lo mínimo que tendría que hacer es garantizar su seguridad".