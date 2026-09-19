CANAL RCN
Internacional

Este es el país que estudia castigar a quienes pagan por servicios sexuales

Un panel de expertos legales recomendó modificar la legislación para sancionar también a quienes soliciten servicios sexuales, tanto en espacios públicos como a través de internet.

Preparador físico señalado por abusar de una joven en Barranquilla
abuso sexual, referencia - Pixabay

Noticias RCN

septiembre 19 de 2026
05:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Japón podría modificar sus leyes sobre prostitución para establecer sanciones contra las personas que buscan pagar por servicios sexuales.

La propuesta fue planteada el pasado 17 de septiembre por un panel de expertos legales que recomendó eliminar la diferencia actual entre quienes ofrecen estos servicios y sus clientes.

Actualmente, en Japón, los trabajadores sexuales pueden enfrentar multas o penas de prisión por ofrecer servicios en espacios públicos, mientras que quienes solicitan o pagan por estos servicios no reciben el mismo tipo de sanción.

Intentó asesinar a su esposa y luego se quitó la vida: su hija alertó a las autoridades
RELACIONADO

Intentó asesinar a su esposa y luego se quitó la vida: su hija alertó a las autoridades

El panel propuso cambiar esta situación y establecer castigos para los clientes que soliciten servicios sexuales, incluyendo aquellos que contacten a trabajadores sexuales a través de internet.

Proponen sancionar a quienes busquen servicios sexuales en la calle

Entre las conductas que podrían convertirse en infracciones están la negociación de servicios sexuales en lugares públicos y el hecho de merodear en las calles con el propósito de buscar o identificar trabajadores sexuales.

Las recomendaciones hacen parte de un informe elaborado por expertos legales y podrían convertirse en la base de una futura reforma. Según la información disponible, existe una alta posibilidad de que el Ministerio de Justicia de Japón adopte medidas legislativas a partir de las conclusiones del panel.

La propuesta también ha abierto nuevamente el debate sobre el denominado “modelo nórdico”, que plantea despenalizar a quienes venden servicios sexuales y establecer sanciones para los clientes.

Activistas han defendido este enfoque, aplicado en distintos países europeos, entre ellos Noruega y Francia. Sin embargo, el panel japonés no recomendó una despenalización completa del trabajo sexual.

Tampoco planteó modificar la definición legal de prostitución para incluir actos sexuales diferentes al coito vaginal.

Sobrevivientes piden proteger a quienes denuncien violencia

La discusión también ha generado preocupación entre organizaciones que trabajan con sobrevivientes de la industria sexual.

Risa, integrante del grupo Toka, advirtió que mantener sanciones contra quienes ejercen el trabajo sexual podría dificultar que las víctimas denuncien situaciones de violencia ante las autoridades.

Según explicó, quienes continúen siendo considerados infractores podrían tener temor de acudir a la Policía para reportar agresiones u otras experiencias traumáticas.

La mujer, de 37 años, cuestionó además la idea de que las personas ingresan al trabajo sexual únicamente por decisión propia. Desde su experiencia, factores como la pobreza, los traumas y las discapacidades pueden influir en la decisión de dedicarse a esta actividad.

Risa relató que cuando tenía alrededor de 20 años consideraba que había elegido voluntariamente ese camino como una forma de sobrevivir a circunstancias adversas, entre ellas un padre abusivo y alcohólico y problemas de depresión.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a cuestionar hasta qué punto esa decisión podía considerarse completamente libre.

Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Suspenden nuevo límite de tiempo que habría afectado a visas de estudiantes en los Estados Unidos

Estados Unidos

Trump prohíbe acceso a CNN y MS NOW a la Casa Blanca

Perú

Fuerte sismo se registró en Perú hoy 19 de septiembre de 2026: este fue el epicentro y la magnitud

Otras Noticias

IDU

¿Cuándo quitarán el semáforo frente a Titán Plaza? Esto dijo el IDU sobre el puente

El Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá entregó una actualización sobre la construcción de un puente peatonal a la altura de la calle 86.

Millonarios

Juan Guillermo Cuadrado ya tendría fecha para su debut con Millonarios: esto dijo Gamero

Luego de que el jugador revelara que llegó a Colombia con una sanción pendiente del fútbol italiano, se confirmó cuándo podrá actuar por primera vez con Millonarios.

Apple

¿4 días en Italia o el iPhone 18? Con lo que vale el nuevo dispositivo, podría viajar por varios destinos de Europa o Asia

Comercio

Reconocido restaurante argentino abrió nueva sede en Bogotá: esta es la ubicación

Cuidado personal

¿Los tatuajes pueden causar enfermedades años después?