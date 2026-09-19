Este es el país que estudia castigar a quienes pagan por servicios sexuales

Japón podría modificar sus leyes sobre prostitución para establecer sanciones contra las personas que buscan pagar por servicios sexuales.

La propuesta fue planteada el pasado 17 de septiembre por un panel de expertos legales que recomendó eliminar la diferencia actual entre quienes ofrecen estos servicios y sus clientes.

Actualmente, en Japón, los trabajadores sexuales pueden enfrentar multas o penas de prisión por ofrecer servicios en espacios públicos, mientras que quienes solicitan o pagan por estos servicios no reciben el mismo tipo de sanción.

El panel propuso cambiar esta situación y establecer castigos para los clientes que soliciten servicios sexuales, incluyendo aquellos que contacten a trabajadores sexuales a través de internet.

Proponen sancionar a quienes busquen servicios sexuales en la calle

Entre las conductas que podrían convertirse en infracciones están la negociación de servicios sexuales en lugares públicos y el hecho de merodear en las calles con el propósito de buscar o identificar trabajadores sexuales.

Las recomendaciones hacen parte de un informe elaborado por expertos legales y podrían convertirse en la base de una futura reforma. Según la información disponible, existe una alta posibilidad de que el Ministerio de Justicia de Japón adopte medidas legislativas a partir de las conclusiones del panel.

La propuesta también ha abierto nuevamente el debate sobre el denominado “modelo nórdico”, que plantea despenalizar a quienes venden servicios sexuales y establecer sanciones para los clientes.

Activistas han defendido este enfoque, aplicado en distintos países europeos, entre ellos Noruega y Francia. Sin embargo, el panel japonés no recomendó una despenalización completa del trabajo sexual.

Tampoco planteó modificar la definición legal de prostitución para incluir actos sexuales diferentes al coito vaginal.

Sobrevivientes piden proteger a quienes denuncien violencia

La discusión también ha generado preocupación entre organizaciones que trabajan con sobrevivientes de la industria sexual.

Risa, integrante del grupo Toka, advirtió que mantener sanciones contra quienes ejercen el trabajo sexual podría dificultar que las víctimas denuncien situaciones de violencia ante las autoridades.

Según explicó, quienes continúen siendo considerados infractores podrían tener temor de acudir a la Policía para reportar agresiones u otras experiencias traumáticas.

La mujer, de 37 años, cuestionó además la idea de que las personas ingresan al trabajo sexual únicamente por decisión propia. Desde su experiencia, factores como la pobreza, los traumas y las discapacidades pueden influir en la decisión de dedicarse a esta actividad.

Risa relató que cuando tenía alrededor de 20 años consideraba que había elegido voluntariamente ese camino como una forma de sobrevivir a circunstancias adversas, entre ellas un padre abusivo y alcohólico y problemas de depresión.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a cuestionar hasta qué punto esa decisión podía considerarse completamente libre.

Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.