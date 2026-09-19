¿4 días en Italia o el iPhone 18? Con lo que vale el nuevo dispositivo, podría viajar por varios destinos de Europa o Asia

En los últimos días, se realizó el lanzamiento del iPhone 18 junto con otros nuevos dispositivos que Apple anunció en su evento. Miles de personas en el mundo esperan este día del año para actualizar su dispositivo móvil y hacer parte de la comunidad que tiene uno de los dispositivos más famosos y adquiridos en el mercado.

Uno de los temas que más llama la atención de las personas es el precio en comparación a otros móviles e incluso con otros artículos que podrían ser más útiles; a diferencia de los más fanáticos que buscan tener el nuevo celular lo más rápido posible, hay quienes critican la decisión argumentando que el precio es absurdo para algo que funciona igual que otras versiones anteriores.

Con el precio del nuevo iPhone 18, podría viajar, incluso, más de 15 días a algún destino de Europa o Asia

Según la página oficial de Apple, el nuevo iPhone 18 Pro Max costará 1.299 dólares aproximadamente. A partir de esto, páginas especializadas en viajes y turismo como 'Vámonos Lejos' han hecho una lista de algunos países en Europa a los que se podría viajar por el mismo precio o menos, por una cantidad importante de días. Claramente, este tipo de comparaciones se hacen sin calcular gastos de traslado desde destinos lejanos, pero es un aproximado de acuerdo a los precios que maneja cada uno de dichos países.

Además de la época del año en que se viaje o el tipo de comodidades que la persona elija, el gasto podría ser mucho mayor; la proyección se hace basado en una habitación privada en un hotel de gama media-alta con comida, transporte dentro del destino elegido y otras actividades.

Por ejemplo, 7 días en Grecia podrían llegar a costar 1.110 dólares; 4 días en Italia, uno de los destinos más visitados de Europa, pueden significar 1.144 dólares.

Fuera de Europa también hay países que podrían ser visitados con el presupuesto del nuevo dispositivo: Tailandia, considerado uno de los destinos más exóticos y económicos, podría significarle 1.094 dólares por un total de 14 días y Japón, por 5 días, podría llegar a costar 1.243 dólares.

Otros destinos que están en la proyección, son Turquía, Portugal, China, Australia, Austria, Egipto o Vietnman.

¿Inversión en lujos o experiencia de vida?

En comentarios de redes, usuarios critican este tipo de comparaciones ya que consideran que lo que se gasta en un viaje de este tipo es mucho más de lo que se menciona y hasta hay quienes afirman que los viajes están sobrevalorados por la cantidad de dinero que se paga para tan pocos días mientras que un buen celular es una inversión a largo tiempo.