Conmoción en La Casa de los Famosos: ¿qué pasó con Juanda Caribe tras ser desterrado?

Los jugadores que se han mantenido dentro de La Casa de los Famosos Colombia han manifestado su asombro ante la más reciente dinámica de los poderes que llevó a un jugador a ser desterrado del recinto.

La determinación a cargo de Alejandro Estrada fue contundente ya que el actor decidió que su compañero Juanda Caribe debía ser el afectado.

No obstante, la más reciente gala se convirtió en el espacio ideal para que todos fueron testigos de una importante decisión del ‘Jefe’ tras un día completo de destierro para el participante.

¿Qué pasó con Juanda Caribe?

Tras la más reciente batalla de las flores con la que Alejandro Estrada se llevó el triunfo y el respectivo robo de la salvación, todos los participantes manifestaron su asombro al percatarse de que en la sala se encontraba Juanda Caribe.

Sin embargo, el hombre estaba caracterizado de manera distinta ya que manifestó tratarse de otra identidad con la que iba a jugar hasta el final de la temporada.

Ante el asombro por parte de todos los participantes, Juanda decidió darle la mano a Alejandro Estrada, su principal detractor en competencia, y le comentó que su castigo había sido contundente por lo que iba a dedicarse a tomar represalias contra aquellos que hayan jugado en su contra.

Pese a que todos manifestaron su asombro ante el regreso del hombre, Beba, Mariana y Valentino no dudaron en lanzarse sobre Caribe para dar a conocer su emoción por la decisión del ‘Jefe’.

Cabe resaltar que este tuvo la oportunidad, durante su día de exilio, de espiar a todos sus compañeros de juego desde afuera. Esto representó una amplia ventaja para el punto del juego en el que todos se encuentran actualmente, pues obtener información tanto de sus compañeros como de sus rivales se convirtió en una ventaja para construir su próximo paso en el reality.

Ingreso de una mascota a La Casa de los Famosos

Por otro lado, los jugadores se llevaron la sorpresa de contar con la llegada repentina de ‘Recochita, la adorable mascota de Alexa Torres. Su ingreso tomó a todos por sorpresa ya que su presencia fue motivo de celebración para todos los amantes de las mascotas en el juego.