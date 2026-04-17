CANAL RCN
Tendencias

Conmoción en La Casa de los Famosos: ¿qué pasó con Juanda Caribe tras ser desterrado?

Los jugadores manifestaron su asombro ante la novedad del destierro en la competencia.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

abril 17 de 2026
08:07 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los jugadores que se han mantenido dentro de La Casa de los Famosos Colombia han manifestado su asombro ante la más reciente dinámica de los poderes que llevó a un jugador a ser desterrado del recinto.

La determinación a cargo de Alejandro Estrada fue contundente ya que el actor decidió que su compañero Juanda Caribe debía ser el afectado.

No obstante, la más reciente gala se convirtió en el espacio ideal para que todos fueron testigos de una importante decisión del ‘Jefe’ tras un día completo de destierro para el participante.

Horóscopo de hoy: viernes 17 de abril de 2026
RELACIONADO

Horóscopo de hoy: viernes 17 de abril de 2026

¿Qué pasó con Juanda Caribe?

Tras la más reciente batalla de las flores con la que Alejandro Estrada se llevó el triunfo y el respectivo robo de la salvación, todos los participantes manifestaron su asombro al percatarse de que en la sala se encontraba Juanda Caribe.

Sin embargo, el hombre estaba caracterizado de manera distinta ya que manifestó tratarse de otra identidad con la que iba a jugar hasta el final de la temporada.

Ante el asombro por parte de todos los participantes, Juanda decidió darle la mano a Alejandro Estrada, su principal detractor en competencia, y le comentó que su castigo había sido contundente por lo que iba a dedicarse a tomar represalias contra aquellos que hayan jugado en su contra.

Pese a que todos manifestaron su asombro ante el regreso del hombre, Beba, Mariana y Valentino no dudaron en lanzarse sobre Caribe para dar a conocer su emoción por la decisión del ‘Jefe’.

Cabe resaltar que este tuvo la oportunidad, durante su día de exilio, de espiar a todos sus compañeros de juego desde afuera. Esto representó una amplia ventaja para el punto del juego en el que todos se encuentran actualmente, pues obtener información tanto de sus compañeros como de sus rivales se convirtió en una ventaja para construir su próximo paso en el reality.

¿Luisa Castro le habría sido infiel a Westcol? Esta sería la supuesta prueba que salió a la luz
RELACIONADO

¿Luisa Castro le habría sido infiel a Westcol? Esta sería la supuesta prueba que salió a la luz

Ingreso de una mascota a La Casa de los Famosos

Por otro lado, los jugadores se llevaron la sorpresa de contar con la llegada repentina de ‘Recochita, la adorable mascota de Alexa Torres. Su ingreso tomó a todos por sorpresa ya que su presencia fue motivo de celebración para todos los amantes de las mascotas en el juego.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 17 de abril de 2026

La casa de los famosos

Llanto en La Casa de los Famosos: esta fue la jugadora que celebró el ingreso de su mascota

Artistas

¿Luisa Castro le habría sido infiel a Westcol? Esta sería la supuesta prueba que salió a la luz

Otras Noticias

Bogotá

Delincuentes se hacen pasar por clientes para robar en restaurantes de Bogotá

Las autoridades recomiendan mantener las pertenencias siempre a la vista y, de ser posible, sobre las piernas.

Servicios públicos

Los 3 electrodomésticos que más suben la factura de luz en casa

Estos son los tres electrodomésticos que más disparan el consumo de energía en el hogar.

Independiente Santa Fe

¡Tensión en Santa Fe! Referentes del equipo apuntaron contra Repetto

Venezuela

Casa Blanca define prioridades en Venezuela y da largas a elecciones

Ministerio de Salud

MinSalud amplía esquema de vacunación contra la influenza en menores del país