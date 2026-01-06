¿Qué salió mal? Los errores que le costaron a Iván Cepeda la victoria en primera vuelta

Durante varios meses, Iván Cepeda apareció como uno de los candidatos más fuertes en las encuestas presidenciales.

Los sondeos lo ubicaban liderando la intención de voto y dentro del Pacto Histórico existía la expectativa de que pudiera imponerse en la primera vuelta o, al menos, llegar a la segunda con una ventaja mucho más amplia.

Sin embargo, los resultados terminaron mostrando un escenario diferente. Aunque consiguió el paso al balotaje presidencial, fue superado por Abelardo de la Espriella y quedó obligado a replantear su estrategia de cara a la recta final de la campaña.

¿Por qué los resultados sorprendieron a la campaña de Iván Cepeda?

Uno de los primeros en reconocer la sorpresa fue Gustavo Bolívar, quien explicó que dentro de la campaña existía la expectativa de obtener un mejor resultado.

Según señaló, aunque la posibilidad de ganar en primera vuelta era vista como un escenario optimista, el equipo esperaba llegar a la jornada electoral encabezando los resultados.

Bolívar recordó que durante cuatro o cinco meses las encuestas ubicaron a Cepeda en los primeros lugares, razón por la cual la campaña confiaba en cerrar la primera vuelta con una ventaja.

No obstante, admitió que hubo un problema que terminó siendo determinante: la candidatura no logró crecer durante el último mes de campaña.

¿Por qué Iván Cepeda no ganó en primera vuelta?

Uno de los errores más mencionados durante el análisis fue precisamente la confianza que generaron los sondeos favorables.

Desde sectores cercanos a la campaña reconocieron que sentirse ganador durante demasiado tiempo pudo haber tenido efectos negativos en la movilización electoral.

La percepción de que la victoria estaba prácticamente asegurada habría llevado a algunos simpatizantes a considerar que su voto no era determinante.

Incluso se planteó que parte del electorado pudo haber asumido que el resultado ya estaba definido y decidió no involucrarse con la misma intensidad en los últimos días de la campaña.

¿Qué pasó con la falta de recursos para la campaña de Iván Cepeda?

Otro de los puntos que generó autocrítica fue el financiero.

Gustavo Bolívar aseguró que la campaña de Iván Cepeda fue una de las más austeras de la contienda presidencial.

Explicó que la instrucción del candidato fue no recibir donaciones privadas y financiar la campaña únicamente mediante créditos bancarios.

Aunque destacó que esa decisión buscaba mantener independencia frente a determinados sectores, también reconoció que tuvo consecuencias operativas importantes.

Según relató, durante la jornada electoral recibieron múltiples solicitudes de apoyo para el transporte de votantes que no contaban con recursos para desplazarse hacia los puestos de votación.

La dificultad para movilizar electores en zonas apartadas terminó convirtiéndose en una de las preocupaciones del equipo político.

¿Fue un error mantenerse alejado de los debates y entrevistas?

Otra de las críticas surgidas tras la elección tiene relación con la exposición pública del candidato.

Durante el análisis se planteó que Cepeda pudo haber cometido un error al limitar su participación en algunos escenarios de confrontación política y espacios mediáticos.

Para varios observadores, los debates y entrevistas representan oportunidades para que los ciudadanos conozcan directamente las propuestas y la personalidad de los aspirantes.

Incluso desde sectores cercanos a la campaña se reconoció que el candidato necesita tener una presencia más activa en medios y escenarios públicos durante las próximas semanas.

La intención es que más ciudadanos conozcan sus propuestas y la manera en que pretende ejecutarlas.

Los aciertos de Iván Cepeda en su campaña

Pese a los cuestionamientos, también hubo reconocimiento a varios aspectos positivos.

Los analistas destacaron que Iván Cepeda logró mantenerse durante meses como uno de los candidatos con mayor respaldo ciudadano.

Además, resaltaron que consiguió pasar a la segunda vuelta presidencial con una votación cercana a los 10 millones de sufragios, una cifra que lo mantiene plenamente competitivo para la definición presidencial.

Desde su entorno también destacaron la decisión de mantener una campaña austera y la intención de evitar compromisos políticos o económicos que pudieran afectar una eventual administración.

Finalmente, en La Mesa Ancha concluyeron que para el candidato y su equipo ya no hay margen para confiarse.

Tras quedar por detrás de Abelardo de la Espriella, la campaña considera necesario aumentar la intensidad del trabajo político, fortalecer la comunicación y ampliar la exposición pública del aspirante.

También deberá conquistar a los votantes de los candidatos eliminados y convencer a los sectores indecisos que serán fundamentales en la segunda vuelta.