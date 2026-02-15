CANAL RCN
Tendencias

Shakira puso en venta su lujosa isla en Bahamas: este es su millonario valor

Shakira decidió poner en venta su lujosa isla situada a unos 200 kilómetros de Miami.

Shakira
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 15 de 2026
08:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La cantante colombiana Shakira vuelve a ser noticia, esta vez por una decisión relacionada con su patrimonio inmobiliario. La artista puso en venta su exclusiva isla privada en el Caribe, una propiedad ubicada en las Bahamas, cuyo valor de comercialización fue fijado en 25 millones de euros.

Se trata de Bonds Cay, un enclave paradisíaco que la cantante adquirió en 2006 junto a un grupo de inversionistas. La propiedad ha sido considerada durante años como uno de los activos más llamativos dentro de su portafolio, debido a su tamaño, ubicación y características naturales.

Shakira encabezará el concierto gratuito más multitudinario del mundo en Brasil
RELACIONADO

Shakira encabezará el concierto gratuito más multitudinario del mundo en Brasil

Un paraíso natural en el Caribe

La isla cuenta con más de 260 hectáreas de extensión y cerca de 21 kilómetros de costa, lo que la convierte en un territorio privilegiado dentro del archipiélago caribeño. Sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y un entorno prácticamente virgen hacen de este lugar un destino atractivo para quienes buscan privacidad y contacto directo con la naturaleza.

Bonds Cay se encuentra aproximadamente a 200 kilómetros de Miami y solo puede ser accesible por vía aérea o marítima. Esa condición geográfica se ha convertido en uno de sus principales atractivos, ya que garantiza un alto nivel de exclusividad y discreción para sus futuros propietarios.

El lugar ha sido considerado ideal para el desarrollo de proyectos turísticos de lujo o como refugio privado para compradores con alto poder adquisitivo, interesados en propiedades únicas dentro del Caribe.

Una venta enfocada al mercado de lujo

La comercialización de la isla está a cargo de Corcoran CA Christie Bahamas, una firma especializada en bienes raíces de alto nivel. La compañía se encarga de promocionar la propiedad dentro del exclusivo mercado internacional, donde este tipo de activos despierta el interés de inversionistas y celebridades.

Shakira lanzó picantes declaraciones sobre Alejandro Sanz: revivió rumor
RELACIONADO

Shakira lanzó picantes declaraciones sobre Alejandro Sanz: revivió rumor

Aunque no se han revelado los motivos específicos de la venta, la decisión forma parte de la reestructuración de activos que suelen realizar las grandes figuras del entretenimiento a lo largo de sus carreras. En el caso de Shakira, la cantante mantiene una amplia presencia internacional y diversas inversiones en distintas partes del mundo.

La puesta en venta de Bonds Cay ha generado curiosidad entre los seguidores de la artista y el mercado inmobiliario, ya que se trata de una propiedad poco común y de gran valor dentro del segmento de lujo. Mientras tanto, el proceso de comercialización continúa a la espera de un comprador dispuesto a invertir en uno de los enclaves privados más exclusivos del Caribe.

Siguen los homenajes a Yeison Jiménez: así sonó su música en el Carnaval de Barranquilla
RELACIONADO

Siguen los homenajes a Yeison Jiménez: así sonó su música en el Carnaval de Barranquilla

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Carnaval de Barranquilla

Siguen los homenajes a Yeison Jiménez: así sonó su música en el Carnaval de Barranquilla

Artistas

Famosa cantante vendió su catálogo musical en una fortuna: sorpresa para los fanáticos

Artistas

Blessd rompe el silencio tras acusaciones de infidelidad mientras espera a su primer hijo

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy domingo 15 de febrero de 2026

El delegado de Coljuegos avaló el resultado tras el sorteo del Super Astro Luna de este 15 de febrero. Descubra aquí cuál fue.

Estados Unidos

ICE planea invertir 38.300 millones de dólares en nuevos centros de detención para migrantes en Estados Unidos

El proyecto incluye la adquisición y renovación de 34 instalaciones con capacidad para miles de personas durante el proceso de deportación.

Elecciones en Colombia

Candidatos de la Consulta de las Soluciones hablan de sus propuestas en seguridad y economía

Dayro Moreno

De no creer: el insólito gol que falló Dayro Moreno en la derrota del Once frente a Tolima

Enfermedades

Mastitis, uno de los mayores miedos en las madres primerizas: ¿cómo prevenirla?