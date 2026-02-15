Shakira puso en venta su lujosa isla en Bahamas: este es su millonario valor

La cantante colombiana Shakira vuelve a ser noticia, esta vez por una decisión relacionada con su patrimonio inmobiliario. La artista puso en venta su exclusiva isla privada en el Caribe, una propiedad ubicada en las Bahamas, cuyo valor de comercialización fue fijado en 25 millones de euros.

Se trata de Bonds Cay, un enclave paradisíaco que la cantante adquirió en 2006 junto a un grupo de inversionistas. La propiedad ha sido considerada durante años como uno de los activos más llamativos dentro de su portafolio, debido a su tamaño, ubicación y características naturales.

Un paraíso natural en el Caribe

La isla cuenta con más de 260 hectáreas de extensión y cerca de 21 kilómetros de costa, lo que la convierte en un territorio privilegiado dentro del archipiélago caribeño. Sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y un entorno prácticamente virgen hacen de este lugar un destino atractivo para quienes buscan privacidad y contacto directo con la naturaleza.

Bonds Cay se encuentra aproximadamente a 200 kilómetros de Miami y solo puede ser accesible por vía aérea o marítima. Esa condición geográfica se ha convertido en uno de sus principales atractivos, ya que garantiza un alto nivel de exclusividad y discreción para sus futuros propietarios.

El lugar ha sido considerado ideal para el desarrollo de proyectos turísticos de lujo o como refugio privado para compradores con alto poder adquisitivo, interesados en propiedades únicas dentro del Caribe.

Una venta enfocada al mercado de lujo

La comercialización de la isla está a cargo de Corcoran CA Christie Bahamas, una firma especializada en bienes raíces de alto nivel. La compañía se encarga de promocionar la propiedad dentro del exclusivo mercado internacional, donde este tipo de activos despierta el interés de inversionistas y celebridades.

Aunque no se han revelado los motivos específicos de la venta, la decisión forma parte de la reestructuración de activos que suelen realizar las grandes figuras del entretenimiento a lo largo de sus carreras. En el caso de Shakira, la cantante mantiene una amplia presencia internacional y diversas inversiones en distintas partes del mundo.

La puesta en venta de Bonds Cay ha generado curiosidad entre los seguidores de la artista y el mercado inmobiliario, ya que se trata de una propiedad poco común y de gran valor dentro del segmento de lujo. Mientras tanto, el proceso de comercialización continúa a la espera de un comprador dispuesto a invertir en uno de los enclaves privados más exclusivos del Caribe.