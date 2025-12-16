CANAL RCN
Netflix se compromete a mantener los estrenos de la Warner Bros en la pantalla grande

De momento, las opiniones en Hollywood se encuentran divididas sobre la oferta de compra realizada por el gigante del entretenimiento.

Foto: AFP
Foto: AFP

AFP

diciembre 16 de 2025
10:15 p. m.
La posible compra de Warner Bros Discovery por parte de Netflix no implicaría el fin de los estrenos en salas de cine. Pese a la incertidumbre que rodea a la operación multimillonaria, la plataforma de streaming aseguró que mantendría el modelo tradicional de exhibición si la adquisición llega a concretarse.

La aclaración fue realizada por el director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, que el martes participó en un evento público en París. Durante su intervención, afirmó: “Seguiremos gestionando los estudios Warner Bros de forma independiente y estrenando las películas de forma tradicional en los cines”, despejando así parte de las dudas generadas en la industria audiovisual.

Las palabras de Sarandos contradicen las declaraciones que ha realizado en el pasado, en las que cuestionaba la vigencia de la experiencia cinematográfica frente a la comodidad del streaming. El propio ejecutivo reconoció, ahora, que ese discurso tuvo consecuencias no deseadas y admitió que sus comentarios anteriores sobre la distribución en salas pueden ser confusos.

Paramount Skydance presentó una contraoferta para adquirir todo el grupo de Warner Bros Discovery (WBD):

El debate sobre el futuro de Warner Bros se da en medio de una intensa disputa empresarial. A comienzos de diciembre, Netflix anunció un acuerdo con Warner Bros Discovery para adquirir la mayor parte del grupo por 83.000 millones de dólares, una operación que todavía enfrenta interrogantes.

Fuera de la ecuación, en la compra de Netflix, habrían quedado los canales CNN, TNT, TBS y Discovery, pero no la plataforma de streaming y actual competencia del gigante del entretenimiento HBO MAX.

Mientras los organismos de control evalúan el posible impacto de la transacción, el escenario se ha vuelto más competitivo. El grupo televisivo y cinematográfico Paramount Skydance presentó una contraoferta superior, valorada en 108.400 millones de dólares, lo que añade presión y complejidad al desenlace de esta operación.

