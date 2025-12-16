Ausencia de libido en mujeres: expertos explican los posibles tratamientos para este trastorno

En algunas mujeres, el bajo deseo sexual hace parte de una afección médica que se conoce científicamente como el trastorno de interés ante esta práctica.

Según Mayo Clinic, algunos de los síntomas generan tristeza y ansiedad y se relacionan con no desear ningún tipo de actividad, tener pocos pensamientos, sentir menos placer, tener pocas sensaciones físicas, entre otras.

¿Cuáles son los tratamientos para la pérdida del libido?

Según Mayo Clinic, las mujeres logran obtener buenos resultados si el enfoque de su tratamiento va orientado a las diversas causas detrás de esta afección. Algunas de las recomendaciones pueden incluir educación, asesoramiento, medicación y terapia hormonal.

Educación y terapia

Según los expertos, este tipo de terapias incluyen educación sobre distintas técnicas de respuesta ante dichos estímulos. Algunas de las recomendaciones pueden ser leer material o realizar ejercicios en pareja, junto con un acompañamiento psicológico direccionado a aumentar el deseo.

Terapia hormonal

El síndrome genitourinario de la menopausia, relacionado con causar sequedad y estrechamiento en el órgano reproductor de las mujeres, también se ha relacionado con la falta de deseo. Por esto, algunos medicamentos hormonales tienen el objetivo de aliviar los síntomas causados para que las relaciones sean más cómodas.

Algunos de estos medicamentos contienen elementos como estrógeno, testosterona, prasterona y ospemifeno.

Uso de medicamentos

El uso de algunos medicamentos se encuentran relacionados con efectos como la pérdida del deseo. Varios de estos son los antidepresivos por lo que algunas de las recomendaciones son: establecer tiempos para que el deseo vuelva, disminuir las dosis del medicamento, hacer descansos en su administración o cambiar el tratamiento.

Según Mayo Clinic, los especialistas pueden recomendar algunos medicamentos para que el deseo vuelva, siempre y cuando no se haya llegado a la menopausia, tales como: flibanserina y bremelanotida.

Cambios en el estilo de vida

Otra de las recomendaciones son realizar cambios saludables en el estilo de vida como implementar el ejercicio, reducir el estrés, hacer consciencia de los hábitos que pueden afectar el desarrollo de la actividad íntima, hacer uso de lubricantes, entre otras recomendaciones.