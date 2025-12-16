Superliga 2026 quedó definida: así se jugará entre los dos campeones de este año

Este martes, Junior de Barranquilla se alzó con su undécimo título de liga tras vencer en la gran final de la Liga Betplay al Deportes Tolima por un amplio marcador de 4-0 (global).

Los tiburones superaron también a su similar pijao en el duelo de vuelta y terminaron venciéndolo 1-0 con gol de la gran figura, José Enamorado.

RELACIONADO Así quedó el palmarés del fútbol colombiano tras título del Junior

Gracias al título del Junior, quedaron definidos los cupos a torneos internacionales y de paso la gran final de la Superliga 2026, trofeo que se disputa entre los dos campeones de 2025, en este caso, los barranquilleros y Santa Fe.

¿Cómo se jugará la Superliga 2026 en Colombia?

Para el mes de enero, el primer campeón del año se conocerá entre estos dos clubes. El duelo tendrá a dos técnicos uruguayos. Alfredo Arias en el conjunto barranquillero y Pablo Repetto en los cardenales.

Esta será la primera vez que ambos equipos se midan en la Superliga. En caso de que Santa Fe la gane se pondrá de nuevo en lo más alto como el equipo que más veces la ha ganado.

Aunque no hay fechas definidas, el primer duelo se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, mientras que la vuelta se jugará en Barranquilla, pero no será en el Metropolitano, debido a refacciones.

Estas han sido las últimas finales de Superliga Betplay

2025 - Atlético Nacional (C) vs. Atlético Bucaramanga

2024 - Millonarios (C) v.s Atlético Junior

2023 - Atlético Nacional (C) vs. Deportes Tolima

2022 - Deportes Tolima (C) vs. Deportivo Cali

2021 - Independiente Santa Fe (C) vs. América de Cali

2020 - Atlético Junior (C) vs. América de Cali

2019 - Atlético Junior (C) vs. Deportes Tolima