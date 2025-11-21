CANAL RCN
"Esperando para presentárselo": ¿Juliana Calderón confirmó su relación con Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano?

Juliana Calderón habría entregado una controversial respuesta en redes sociales. Estos son los detalles.

noviembre 21 de 2025
07:13 p. m.
En las últimas horas, volvió a surgir el rumor de que Juliana Calderón, la hermana de Yina Calderón, estaría iniciando un romance con Juan David Tejada, la expareja de Aida Victoria Merlano.

Juliana realizó una dinámica de preguntas en sus redes sociales y, al parecer, le preguntaron por Juan David Tejada debido a las especulaciones que han surgido.

Por lo tanto, en las redes sociales comenzó a rondar un presunto video en el que ella habría entregado una respuesta que dejó a más de uno impactado. ¿Cuál fue?

¿Juliana Calderón confirmó su relación con Juan David Tejada, la expareja de Aida Victoria Merlano?

Luego de que Juliana Calderon habría recibido una pregunta relacionada con Juan David Tejada, el empresario del sector agropecuario, habría tomado la decisión de responder de manera sarcástica.

En consecuencia, volvió a causar controversia y a encender las redes sociales. Su mensaje, de acuerdo con el video que está circulando y ya es tendencia, habría sido el siguiente:

Bien, ya conocí a su familia, a su bebé Emiliano y estoy esperando que mi hermana salga para presentárselo jajaja.

Es así como un grupo de internautas han manifestado que les parece que esa relación funcionaría, mientras que otros han afirmado que el mensaje de Juliana Calderón no hay que tomárselo en serio.

Yina Calderón ya escuchó el rumor del amorío de Juliana Calderón con Juan David Tejada: ¿qué dijo?

En La Mansión de Luinny, el reality internacional en el que está Yina Calderón, se revisaron algunas tendencias y se leyó que, presuntamente, Juliana Calderón estaría iniciando un noviazgo con Juan David Tejada.

Por ende, la reacción de la reconocida DJ y empresaria no se hizo esperar. Su mensaje fue el siguiente:

¿Que mi hermana se metió con el agropecuario de Aida? Ténganme, ¿cómo así? No, no, no, Juliana, yo no quiero, ya no confío en los agropecuarios.

