FIDES y la ECR lanzan voluntariado de deporte inclusivo para potenciar atletas con discapacidad

La Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Rehabilitación (ECR), a través de su programa de Fisioterapia, ha formalizado el lanzamiento del voluntariado FIDES-ECR. Esta iniciativa surge como un modelo de acompañamiento integral diseñado para transformar la vida de deportistas en condición de discapacidad cognitiva mediante el deporte inclusivo.

RELACIONADO Registraduría se pronuncia sobre designación de una persona invidente como jurado de votación

El voluntariado no solo se limita a la actividad física, sino que se posiciona como un ecosistema de apoyo. Según explicó Alejandro Escallón, presidente de Fides, el programa permite que estudiantes de la ECR y atletas mayores de Bogotá realicen entrenamientos desde una perspectiva técnica y científica.

Beneficios del acompañamiento integral y preparación hacia las Olimpiadas 2027

Uno de los pilares fundamentales del programa es la preparación de alto rendimiento con miras a las Olimpiadas FIDES 2027. Los deportistas que asisten a la sede de la ECR en Bogotá reciben evaluaciones de medidas antropométricas y orientación especializada.

Este proceso científico permite identificar la disciplina deportiva más adecuada para cada joven, ya sea fútbol, baloncesto o atletismo, garantizando un progreso real en sus habilidades motrices.

Además del impacto directo en los atletas, la iniciativa destaca por su carácter inclusivo hacia el núcleo familiar. La Escuela Colombiana de Rehabilitación ofrece capacitaciones gratuitas para padres y cuidadores.

Agenda de inclusión: Congreso de Neuroadaptación y mes del Síndrome de Down

El fortalecimiento de esta alianza coincide con una agenda académica y social robusta para el primer trimestre del año. Entre los eventos destacados se encuentra el Congreso Nacional de Neuroadaptación Siglo XXI, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de marzo en las instalaciones de la ECR.

Finalmente, se hizo un llamado a la sociedad para sumarse como voluntarios. El proceso de vinculación incluye una entrevista previa para alinear las habilidades de los interesados con las necesidades de la fundación.

Con actividades programadas en ciudades como Cartagena y Barranquilla, y la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down el próximo 21 de marzo, FIDES reafirma su compromiso de eliminar las barreras de acceso y promover una Colombia más equitativa a través del deporte y la ciencia.