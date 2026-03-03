Polémica confesión: Juanda Caribe confirmó que sus acusaciones contra Alexa fueron inventadas

El ambiente en La Casa de los Famosos Colombia 2026 se ha tornado tenso en las horas más recientes, pues los enfrentamientos entre varios jugadores se han intensificado a raíz de los contundentes giros que ha dado la competencia.

Los fuertes cruces de palabras llevaron al ‘Jefe’ a tomar acción por lo que Juanda Caribe recibió una significativa amonestación que lo llevó a estar en riesgo de eliminación para el próximo domingo. Sin embargo, el hombre rompió el silencio y reveló cuáles fueron algunas de sus intenciones con las palabras que mencionó contra su compañera Alexa Torres.

¿Por qué fue sancionado Juanda Caribe?

La más reciente gala dio inicio, no sin antes escuchar las palabras del ‘Jefe’, quien se refirió al cruce de palabras que se desarrolló el pasado domingo en el que Juanda Caribe y Alexa Torres realizaron contundentes acusaciones en su contra. Por esto, la decisión fue que el humorista debía ir directo a la placa de nominados sin tener la oportunidad de ser salvado el próximo jueves.

Por supuesto, el hecho generó amplias reacciones entre todos los habitantes de la casa, quienes manifestaron que este enfrentamiento se habría salido de control al involucrar a un importante número de jugadores.

“Juanda, por intenso que sea el debate, no se puede involucrar a las familias ni abordar de manera irónica o hipotética temas delicados. Tú cruzaste ese límite y por esa razón, desde este momento, quedas nominado y en riesgo de eliminación”, expresó el ‘Jefe’ del juego.

¿Qué dijo Juanda Caribe sobre su polémica?

Tras el contundente cruce de palabras, el hombre decidió sincerarse con algunos de sus compañeros de habitación al revelar que sus acusaciones contra la mujer habrían correspondido a “inventos” para dejar ver la técnica con la que juega Alexa Torres. También, explicó que esta había tergiversado sus comentarios para afirmar que su compañero habló mal de Cúcuta.

Así mismo, recalcó que antes de empezar la discusión le había hecho señas con los ojos a Manuela para que esta pudiera percatarse de la forma con la que juega su compañera ante la presencia de conflicto en el juego.