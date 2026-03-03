CANAL RCN
Internacional

EE. UU. ordena salida de personal diplomático no esencial en seis países de Medio Oriente

El Departamento de Estado ya había instado previamente a los ciudadanos estadounidenses a abandonar todo Oriente Medio.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

marzo 03 de 2026
08:07 a. m.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes que ordenó la salida del personal diplomático no esencial y de sus familias en seis países de Medio Oriente, en medio del avance de la guerra en la región. La medida afecta a Baréin, Irak, Jordania, Kuwait, Catar y Emiratos Árabes Unidos, donde las embajadas estadounidenses han reportado incidentes de seguridad en los últimos días.

¿Quién fue Alí Jamenei, el líder supremo que marcó la política de Irán durante más de tres décadas?
RELACIONADO

¿Quién fue Alí Jamenei, el líder supremo que marcó la política de Irán durante más de tres décadas?

La guerra comenzó el sábado, tras ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel que mataron a Alí Jamenei, líder supremo de Irán. En respuesta, Teherán lanzó ofensivas contra bases estadounidenses en países vecinos y contra Israel, intensificando la tensión regional.

Escalada de ataques y protestas

El Departamento de Estado actualizó las advertencias de viaje para los seis países, citando una “amenaza continua de ataques con drones y misiles desde Irán” en cinco de ellos, mientras que en Irak se refirió a “preocupaciones de seguridad”.

Irán advierte que las bases estadounidenses en Oriente Medio son “un objetivo legítimo”
RELACIONADO

Irán advierte que las bases estadounidenses en Oriente Medio son “un objetivo legítimo”

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron haber atacado una base aérea estadounidense en Baréin. En Bagdad, cientos de manifestantes intentaron irrumpir en la Zona Verde, donde se encuentra la embajada de Estados Unidos.

En Jordania, la sede diplomática en Amán evacuó temporalmente a su personal, mientras que en Kuwait la embajada cerró de forma indefinida tras un ataque que provocó humo en sus instalaciones.

¿Se desata una guerra sin retorno en Medio Oriente tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán?
RELACIONADO

¿Se desata una guerra sin retorno en Medio Oriente tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán?

Explosiones en Catar y daños en Emiratos Árabes Unidos

Periodistas de la AFP reportaron explosiones en Catar el martes, mientras que en Emiratos Árabes Unidos la caída de restos de un dron interceptado causó un incendio en una zona de almacenamiento de petróleo.

El Departamento de Estado ya había instado previamente a los ciudadanos estadounidenses a abandonar todo Oriente Medio, desde Egipto hacia el este, por motivos de seguridad. La nueva orden refuerza la alerta ante una escalada que amenaza con extenderse a toda la región.

