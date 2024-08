Karen Sevillano desató fuego desde Punta Cana con un conjunto de playa: video viral

Karen Sevillano, ganadora de La Casa de los Famosos Colombia y estrella de las redes sociales dejó a sus seguidores boquiabiertos con su última publicación desde Punta Cana, República Dominicana. La caleña, quien viajó con su pareja, el creador de contenido Neider García, 0compartió su experiencia tropical con sus fans, y su reciente aparición en un bikini negro ha causado furor en las redes sociales.

Karen Sevillano disfruta de unas vacaciones en Punta Cana

Karen Sevillano llegó a Punta Cana y no tardó en mostrar a sus seguidores el lujoso hotel en el que se hospeda, así como las maravillas del destino tropical. La influenciadora, conocida por su carisma y estilo, ha estado documentando cada detalle de su viaje, desde el bufete del hotel hasta los días soleados en la playa.

En su más reciente publicación en Instagram, Sevillano sorprendió a todos al exhibir un conjunto de bikini negro que destacó su figura y se convirtió en el centro de atención de sus seguidores. El traje de baño, que incluía aros decorativos que le daban un toque especial, fue el elegido para disfrutar del sol y el mar en Punta Cana.

Karen Sevillano enloqueció a sus seguidores con video en Punta Cana

En el video, Karen Sevillano expresó su entusiasmo por compartir su nuevo look con sus fans y reveló que ha preparado varios conjuntos de playa para su estadía. "La di toda. Mírame que me puse el brazalete, que les dije que me llegó de un pedido. Me voy a ir a tomar una foto y si no la subo es porque la foto no quedó linda por culpa de Neider”, comentó con su característico sentido del humor.

La publicación rápidamente se convirtió en un éxito, con cientos de comentarios y likes, que reflejan el aprecio de sus seguidores por su estilo y belleza. Aunque aún no se sabe cuánto tiempo estará en República Dominicana, lo que es seguro es que Karen continuará compartiendo momentos especiales de su viaje con su creciente comunidad en línea.

La influencia de Karen Sevillano en las redes sociales sigue en auge, y su escapada a Punta Cana ha añadido un toque de glamour y frescura a su contenido, manteniendo a sus seguidores ansiosos por más actualizaciones y fotos deslumbrantes.