“No crean todo lo que ven”: Karina García rompió el silencio ante los rumores de su separación con Kris R

Una nueva polémica se ha desatado en torno a la relación de Karina García y el cantante Kris R, quienes se encuentran esperando su primer hijo juntos tras escasos meses de haber iniciado su relación sentimental.

Pese a que en un inicio la famosa guardó silencio y se limitó a postear fotografías junto al trapero, hoy hay nuevos rumores sobre una posible finalización de dicha relación ya que ambos famosos habrían eliminado todas sus publicaciones en conjunto en sus redes.

¿Qué dijo Karina García sobre los rumores?

En horas recientes, la modelo antioqueña tomó sus redes sociales para referirse a los recientes rumores que se han desatado y en donde se ha anunciado el nacimiento del tercer hijo de la participante de La Casa de los Famosos Colombia.

Ante esto, García apareció nuevamente, en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde afirmó que su hijo seguía en su vientre y que dichas afirmaciones solamente hacen parte de nuevos rumores en torno a su embarazo.

“Lo único que rescato de este chisme es que es algo bonito, es algo que tiene que ver con el nacimiento de mi bebé, por fin. Ya era justo y necesario porque con todos los chismes que inventan todos los días y cosas que yo no sé de dónde las sacan. Mi bebé todavía está acá en la panza”, aseguró.

Así mismo, Karina manifestó que su parto será privado y nadie podrá filtrar la información ya que ella será la única de informar a su comunidad de fanáticos.

“Recuerden que existen personas que, con tal de sonar o que se les vaya viral un video, son capaces de todo y hacen lo que sea”, añadió.

Finalmente, aseguró que esta semana podrá conocer si su parto será natural o si por el contrario tendrá que someterse a una cesárea.

¿Karina García habló sobre Kris R?

Pese a que la atención también se ha centrado puntualmente en una presunta ruptura amorosa entre García y el famoso Kris R, la mujer no se pronunció ante los rumores que se han tomado las redes sociales.

Por esto, las especulaciones han aumentado entre los internautas ante la ausencia de contenidos entre ambos y la aparente eliminación de los post que ambos tenían en sus respectivas cuentas.