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Volvió a caer MiLoto en Colombia: estos cinco números dieron $200 millones

MiLoto volvió a caer en Colombia este 13 de octubre de 2026. Un jugador ganó $200 millones. Consulte los cinco números ganadores del sorteo.

Ganador MiLoto en Colombia.
Foto: MiLoto

Noticias RCN

octubre 14 de 2026
09:20 a. m.
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En la noche del martes 13 de octubre de 2026, MiLoto entregó nuevamente su premio mayor, luego de que un jugador acertara los cinco números del sorteo 0623 y se quedara con un acumulado de $200 millones.

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El afortunado realizó su apuesta desde Cali, Valle del Cauca, a través de la página web oficial de Baloto. Con esta nueva entrega, el juego continúa sumando ganadores en diferentes regiones del país.

Lo particular de este caso es que el participante eligió personalmente los números, pues realizó su apuesta bajo la modalidad manual y no mediante una combinación generada automáticamente.

¿Cuáles fueron los números ganadores de MiLoto del 13 de octubre de 2026?

De acuerdo con la información entregada por la organización, la combinación ganadora del sorteo 0623 estuvo conformada por los siguientes cinco números:

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  • 07 – 11 – 27 – 28 – 33

Esta combinación permitió que un único tiquete se llevara el premio mayor de $200 millones.

Sin embargo, no fue el único ganador de la jornada. El sorteo dejó 12.799 tiquetes premiados, correspondientes a las diferentes categorías de aciertos.

En total, MiLoto distribuyó $289.095.250 entre los participantes que consiguieron alguna de las combinaciones premiadas.

¿Cuánto dinero ha entregado MiLoto en Colombia?

El más reciente premio se suma a las millonarias cifras que ha entregado este juego desde su llegada al país.

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Según los datos divulgados por la organización, entre el 20 de octubre de 2023 y el 12 de octubre de 2026, MiLoto había distribuido más de $63.018 millones en premios, correspondientes a 3.787.967 premios otorgados.

Para participar, los jugadores deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 39. Pueden escogerlos manualmente o dejar que el sistema genere una combinación aleatoria.

Quienes tengan un tiquete premiado deben consultar los canales oficiales de Baloto para conocer el procedimiento de cobro, los requisitos y los plazos establecidos.

De esta manera, el sorteo del 13 de octubre dejó un nuevo millonario y miles de apuestas ganadoras en Colombia.

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