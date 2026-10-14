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Expulsado en menos de un minuto: increíble reacción de Carlos Gómez en La Bombonera

El jugador colombiano salió expulsado a los 63 minutos de juego y no podrá hacer parte del crucial partido de vuelta.

Expulsado en menos de un minuto: increíble expulsión de Carlos Gómez en La Bombonera
Foto: @DSports

Noticias RCN

octubre 14 de 2026
08:47 a. m.
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El martes 13 de octubre, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, Boca Juniors recibió a Vasco da Gama en el estadio La Bombonera del club argentino; en el 'Xeneize', los colombianos Álvaro Montero (titular) y Sebastián Villa hicieron parte de la nómina de convocados.

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Por su parte, en el equipo brasileño estuvieron presentes los jugadores colombianos Carlos Gómez, quien fue titular y protagonista del juego, y Marino Hinestroza, que hizo parte de los suplentes.

El partido terminaría definiéndose a favor del club de Río de Janeiro por la mínima diferencia y todo se definirá en la vuelta, que aún no tiene sede confirmada debido a inconvenientes que existen con la capacidad del estadio de Vasco.

Carlos Gómez fue expulsado en menos de un minuto por doble amarilla

A los 64 minutos del partido, el colombiano Carlos Gómez recibió tarjeta amarilla por no permitir la rápida reanudación del juego tras una falta a favor de Boca Juniors; a raíz de la amonestación, el jugador le reclamó enérgicamente al juez central Piero Maza, incluso empujándolo levemente, actitud que no fue aceptada por el árbitro, que terminaría mostrándole la segunda tarjeta amarilla segundos después de haber mostrado la primera y Gómez tuvo que abandonar el terreno de juego.

El partido estuvo demorado por algunos minutos debido a que Carlos Gómez no quería retirarse del campo de juego y exigía la revisión del VAR para que la decisión del juez fuera revertida; finalmente no hubo intervención de la herramienta VAR y tuvo que salir expulsado y podría someterse a sanciones más drásticas por la actitud tomada.

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Carlos Gómez ya había tenido una actitud similar

En mayo del 2026, Gómez ya había vivido una situación similar tras tirar de la camiseta del juez central, que terminó mostrándole la tarjeta amarilla, y usuarios en redes, en su mayoría seguidores de Boca Juniors, han empezado a difundir estas imágenes para contradecir a aquellos que afirman que la expulsión del colombiano fue injusta.

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