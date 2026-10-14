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“Es más show”: Nelson Velásquez y su comentario sobre Silvestre Dangond

El cantante encendió las redes sociales en medio de uno de los más recientes streams junto a Westcol.

Foto: IG @silvestredangond y @nelsonvelasquezoficial
Foto: IG @silvestredangond y @nelsonvelasquezoficial

Noticias RCN

octubre 14 de 2026
07:17 a. m.
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Una nueva polémica se ha desatado en redes sociales tras el más reciente comentario por parte del cantante Nelson Velásquez, quien se refirió a su colega Silvestre Dangond y el impacto que su carrera y puesta en escena han generado en todo el género musical.

Pese a que el hombre aseguró que deseaba estar exento de críticas, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar ya que cientos de fanáticos señalaron el comentario que el hombre hizo sobre el tema.

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¿Qué dijo Nelson Velásquez sobre Silvestre Dangond?

La polémica se generó a partir del más reciente stream de Westcol con el que el paisa reunió a varios artistas del género vallenato para compartir de un espacio en donde se dialogó sobre la evolución del género, los legados que más han perdurado con el tiempo, entre otros temas de interés.

Sin embargo, Westcol realizó una pregunta que inquietó a más de uno sobre la representación que Silvestre Dangond le ha dado a la música vallenata hace más de dos décadas.

Pese a que varios de los artistas presentes aseguraron que el cantante es considerado como un “fenómeno” de la música colombiana, Nelson aseguró que, desde su perspectiva, considera que su colega se ha caracterizado más por hacer show.

“Yo voy a ser un poco más estricto y no quiero ser polémico, siendo sincero. A mí me parece Silvestre más show que cantante. Él ha hecho algo muy bueno en el vallenato hasta que hizo la canción ‘A blanco y negro’. A mí me pareció que hasta ahí hacía el vallenato bueno, pero después se enfocó más en lo internacional”, afirmó.

Así mismo, Velásquez aseguró que Silvestre dejó de lado su esencia vallenata para dedicarse a realizar covers y colaboraciones que involucraron otros géneros musicales como el reggaetón que lo “apartaron” de su género original.

Los comentarios tampoco se hicieron esperar entre los demás artistas que se encontraban allí presentes ya que varios de estos aseguraron que Dangond había logrado crear un novedoso movimiento, dentro del vallenato, que involucró nuevos ritmos y artistas externos al género.

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Por supuesto, su comentario ya ha generado todo un debate en redes sociales ya que varios usuarios han comparado la carrera artística tanto de Velásquez como de Dangond y han exaltado los logros de cada uno dentro del género.

No obstante, las críticas ya han aparecido en redes sociales ya que otros fanáticos aseguraron que Silvestre y su carrera eran superiores a otros artistas del género.

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