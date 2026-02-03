Shock: así fue la reacción de Karina García ante la expulsión de Johanna Fadul

Miles de fanáticos manifestaron su asombro ante la más reciente expulsión de Johanna Fadul de La Casa de los Famosos Colombia 2026, pues la mujer se vio comprometida en una contundente polémica al hacer un comentario que involucró el color de piel de su compañero ‘Campanita’.

Por esto, miles de colombianos abrieron un serio debate sobre la contundencia de las palabras de Fadul, quien minutos previos a la polémica decisión tomó un espacio para pedir disculpas a sus compañeros afectados y al resto de Colombia.

Karina García reacciona a la decisión del ‘Jefe’

La contundente determinación ya es tendencia nacional ya que el hecho tuvo reacciones desde diferentes sectores. Por esto, en el famoso espacio denominado ‘Qué hay pa’ dañar en La Casa de los Famosos’ también contó con las reacciones por parte de los panelistas dentro de los que se encuentra la modelo Karina García.

Ante la definitiva decisión, la mujer no dudó en ocultar su asombro y negación ya que llegó a explicar que sintió ganas de romper en llanto ante todas las emociones que se vivieron durante la gala principal del exitoso reality del Canal RCN.

Sin embargo, dicho espacio fue aprovechado por Roberto Velásquez y Néstor Parra, quienes dieron a conocer que las normas del programa eran claras, pues cada participante debe respetar un manual de convivencia en el que se estipulan deberes que deben ser respetados.

“Cuando usted llega a ser participante de La Casa de los Famosos se firma un reglamento y dentro del reglamento está no al racismo, a la discriminación”, explicó Néstor Parra.

¿Qué dijo el ‘Jefe’ ante la expulsión de Johanna?

Pese a que Johanna tuvo la oportunidad de excusarse en directo, el ‘Jefe’ de la casa hizo especial énfasis en el respeto que todos los jugadores deben tener entre ellos y la importancia de reflejar los buenos vínculos humanos.

“La Casa de los Famosos es un reflejo de nuestra sociedad, pero también es un espacio que debe dar ejemplo de límites y respeto humano”, se exaltó ante el anuncio de la expulsión.

Finalmente, la actriz tuvo unos minutos para despedirse de cada uno de sus compañeros y, posteriormente, abandonó para siempre las instalaciones del programa.