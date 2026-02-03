CANAL RCN
Internacional

Laura Dogu, encargada de negocios de EE. UU., detalla objetivos de su gestión en Venezuela

La diplomática resaltó medidas recientes como la reapertura del espacio aéreo y la licencia general emitida por Washington.

Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 03 de 2026
11:14 a. m.
La encargada de negocios de Estados Unidos para Venezuela, Laura Dogu, presentó los objetivos de su gestión en Caracas, destacando que se trata de “un momento histórico para ambos países”.

Dogu, quien anteriormente fue embajadora en Honduras y Nicaragua, afirmó que el presidente Donald Trump y el secretario Rubio le confiaron la tarea de liderar la misión diplomática en Venezuela.

El plan de tres fases que plantea Laura Dogu para Venezuela

En su mensaje de bienvenida, Dogu subrayó que la meta es construir “una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática”.

Para ello, explicó que se ejecutará un plan de tres fases: primero, la estabilización del país y la restauración de la seguridad; segundo, la recuperación económica; y tercero, la transición política hacia un sistema democrático.

Medidas económicas y compromiso de EE. UU. en Venezuela

La diplomática resaltó medidas recientes como la reapertura del espacio aéreo y la licencia general emitida por Washington, que calificó como pasos clave para fortalecer la recuperación económica.

“Vamos a asegurar que nuestro progreso sea sostenible y brinde beneficios tangibles tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”, señaló.

Dogu expresó su disposición a trabajar de inmediato con diversos sectores de la sociedad venezolana: “Nuestra presencia aquí hoy marca un nuevo capítulo y estoy lista para comenzar a trabajar. Manos a la obra”.

