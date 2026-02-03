CANAL RCN
Colombia

Iván Cepeda anunció que irá directamente a primera vuelta si no puede participar en las consultas

El precandidato presidencial había señalado que radicaría tutela en caso de obtener una decisión negativa. Conjueces definirán su situación para las consultas del 8 de marzo.

Iván Cepeda anunció que irá directamente a primera vuelta si no puede participar en las consultas
Foto: X @IvanCepedaCast

Noticias RCN

febrero 03 de 2026
10:54 a. m.
Un día después de que los magistrados del CNE se sometieran a una votación para decidir si el candidato Iván Cepeda podría participar o no en las consultas interpartidistas del 8 de marzo, se definió que el caso pasaría a manos de tres conjueces.

Aún sin una decisión positiva o negativa, Cepeda anunció que si se le impide participar en las consultas irá directamente a la primera vuelta:

Vamos, si es que nos impiden ir a la consulta, directamente a la primera vuelta y los vamos a vencer.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve.

