Independiente Santa Fe podría ser sancionado por la Conmebol por el mal estado de la grama de El Campín

El debut de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores 2026 se encuentra bajo una sombra de incertidumbre por el deterioro crítico que pone en riesgo la localía del cuadro 'cardenal'.

Debido a la saturación de partidos, conciertos y la falta de mantenimiento por parte del nuevo concesionario Sencia, el organismo rector del fútbol sudamericano podría imponer sanciones económicas y logísticas al club bogotano.

La problemática radica en el uso excesivo del escenario. Solo en la presente semana, el campo debe albergar tres compromisos de alta intensidad, sumado a las fuertes lluvias que azotan a la capital.

De no presentar una mejoría inmediata para la inspección oficial a finales de marzo, Independiente Santa Fe enfrentaría una multa automática de 10.000 dólares, deducibles de sus premios por participación, o incluso la inhabilitación del recinto para torneos internacionales.

El IDRD y la Alcaldía de Bogotá evalúan sanciones a Sencia

La crisis del gramado ha escalado hasta las instancias gubernamentales. Daniel García, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), calificó como "inaceptable" el estado actual del campo de juego.

Por orden directa del alcalde Carlos Fernando Galán, la entidad inició un proceso de revisión contractual contra Sencia, encargados de la modernización y mantenimiento del estadio desde finales de 2024.

El convenio, firmado el pasado 30 de octubre de 2024, estipulaba que el concesionario debía garantizar el bienestar del recinto durante las fases de obra.

No obstante, las evidencias de baches y zonas peligrosas del césped han encendido las alarmas. García enfatizó que el patrimonio de la ciudad debe protegerse y que no se tolerará el incumplimiento de las normativas de mantenimiento básico, especialmente cuando hay compromisos internacionales de por medio que afectan la imagen de Bogotá.

Riesgo de lesiones y la advertencia de Carlos Antonio Vélez para la Libertadores

El reconocido periodista Carlos Antonio Vélez lanzó una dura advertencia en su programa 'Palabras Mayores'. Según el analista, la carga de partidos es insostenible: tras el juego del lunes 2 de febrero, se sumarán los duelos de Millonarios vs. Pereira el jueves, Santa Fe vs. Nacional el sábado y Fortaleza vs. América el domingo.

"¿Esa cancha acepta tres partidos en lo que resta de la semana? Por favor", cuestionó Vélez, señalando que el desgaste físico no solo arriesga la técnica del juego, sino que aumenta exponencialmente la probabilidad de lesiones serias para los futbolistas.

Con la mira puesta en el 8 de abril, fecha del estreno de Santa Fe en la Copa, la Conmebol realizará una inspección técnica una semana antes.

Si el césped no cumple con los estándares de nivelación y drenaje exigidos por el manual de competiciones, el club no solo perderá dinero, sino que se vería obligado a buscar una sede alterna fuera de Bogotá.

De esta manera, la dirigencia de Santa Fe y el Distrito tienen una carrera contra el reloj para evitar un papelón internacional en el "Coloso de la 57".