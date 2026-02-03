CANAL RCN
Economía

Estas personas no pueden ser despedidas de sus trabajos en Colombia

Trabajadores que no pueden ser despedidos en Colombia en 2026: conozca sus derechos.

personas que no pueden ser despedidas de trabajos colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 03 de 2026
09:33 a. m.
El mercado laboral en Colombia cuenta con normativas robustas que blindan la permanencia de ciertos empleados. Bajo la figura jurídica de la estabilidad laboral reforzada, la ley prohíbe terminantemente que las empresas desvinculen a ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad.

Esta garantía constitucional no solo busca evitar despidos discriminatorios, sino asegurar que el sustento de miles de familias no se vea truncado por condiciones biológicas, de salud o de rol social.

Cualquier empleador que decida ignorar este blindaje se expone a consecuencias económicas severas. Según la jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional, un despido ejecutado sin la autorización expresa del Ministerio del Trabajo puede ser declarado ineficaz, obligando a la compañía al reintegro inmediato del trabajador y al pago de cuantiosas indemnizaciones.

Estabilidad laboral reforzada: ¿Quiénes tienen fuero de salud y protección especial?

En el actual ecosistema laboral, la salud física y mental se ha convertido en un eje central de protección. La ley colombiana es enfática: los trabajadores que presenten discapacidades físicas, sensoriales o mentales, así como aquellos con afecciones graves de salud —incluyendo diagnósticos de ansiedad y depresión—, no pueden ser despedidos por su condición médica.

Dentro de los grupos que cuentan con esta protección absoluta en 2026 se encuentran:

Mujeres en estado de gestación y lactancia: El fuero de maternidad ahora se extiende hasta que el menor cumpla dos años, siempre que la madre continúe amamantando.

Trabajadores con discapacidad: Personas con limitaciones que afecten su desempeño no pueden ser despedidas sin que medie una causa objetiva avalada por el Estado.

Líderes con fuero sindical: Empleados que integran sindicatos o ejercen representación gremial para evitar represalias por su derecho de asociación.

Padres y madres cabeza de familia: Aquellos que son el único soporte económico de personas dependientes o menores de edad.

Prepensionados: protege a quienes les falten menos de tres años para la edad de jubilación, aunque ya tengan las semanas cotizadas.

Trabajadores diagnosticados con ansiedad o depresión: Un diagnóstico de ansiedad o depresión otorga estabilidad laboral; cualquier despido sin permiso del Ministerio del Trabajo se considera nulo y discriminatorio.

El incumplimiento de estas normas acarrea sanciones que incluyen el pago de salarios dejados de percibir y una indemnización adicional equivalente a 180 días de sueldo.

En 2026, el conocimiento del empleador sobre la condición del trabajador (mediante incapacidades o reportes de salud) es la prueba reina para activar este blindaje legal.

