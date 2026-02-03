CANAL RCN
Tendencias

Es oficial: esta la fecha en la que será lanzada la última canción de Yeison Jiménez

El famoso productor Georgy Parra dio a conocer la fecha oficial del prometedor lanzamiento.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 03 de 2026
08:02 a. m.
La industria sigue recordando el titánico legado de Yeison Jiménez, quien se convirtió en uno de los exponentes del género regional colombiano con mayor influencia al lograr hitos históricos nunca antes alcanzados por un artista de esta línea musical.

Tras varios homenajes hechos en su honor, el famoso productor Georgy Parra dio a conocer un fragmento de la que sería la última canción que el caldense grabó en vida. Ante el contundente interés por parte de miles de fanáticos, el también empresario reveló la fecha de lanzamiento del prometedor éxito.

¿Cuál fue la última canción de Yeison Jiménez?

Georgy Parra trabajó junto a Yeison en la elaboración de distintas canciones como ‘No te voy a perdonar’, ‘Destino final’, entre otros de sus más grandes éxitos en su repertorio musical.

Por esto, ante la fatídica noticia que confirmó su fallecimiento y el de otros cinco integrantes de su equipo de trabajo, el empresario tomó sus redes sociales para hacer un sentido homenaje en su honor y revelar un fragmento inédito de la que sería la última grabación del artista.

Ante la gran euforia que el coro de la canción generó en redes sociales, el productor, junto a demás participantes del equipo musical y familiar de Yeison, decidieron presentar al público la canción completa durante el homenaje que se llevó a cabo el pasado sábado 31 de enero.

Por supuesto, la reacción de los fanáticos no se hizo esperar ya que todo el estadio coreó la canción que, pese a que se conocía escasamente su coro, ya ha logrado causar gran sensación entre su amplia fanaticada.

De esta manera, Parra volvió a tomar sus redes sociales para hacer un importante anuncio ya que dio a conocer que la canción ‘Dime que sí’ será lanzada el próximo 5 de febrero desde las plataformas oficiales del artista.

Yeison Jiménez obtiene su segundo sold out en El Campín

No cabe duda de que Yeison Jiménez fue y seguirá siendo todo un fenómeno musical, pues su gran legado trascendió al convertirse en el único artista del género popular colombiano en lograr dos sold out en El Campín de Bogotá.

Dicho hito fue dado a conocer en medio de su más reciente homenaje en el que varios artistas se tomaron el escenario para entonar algunas canciones del caldense y rendir un homenaje en su honor.

