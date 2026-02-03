VIDEO I Bad Bunny habría ido acompañado a los Grammy 2026 por su expareja

El mundo del entretenimiento se encuentra conmocionado ante la más reciente actuación de Bad Bunny en los Premios Grammy 2026 en donde el puertorriqueño hizo historia tras alcanzar tres galardones en una misma noche y enviar un contundente mensaje a favor de la comunidad latina.

No obstante, ya se han revelado nuevas imágenes en las que, al parecer, se habría visto a su expareja en medio del público, mientras este recibía uno de los premios que obtuvo durante la velada.

¿Exnovia de Bad Bunny fue vista en los Grammy 2026?

Las imágenes, que ya se han tomado las redes sociales, han revelado nuevos detalles de la presunta asistencia de Gabriela Berlingeri, quien sostuvo una relación sentimental con el puertorriqueño de aproximadamente cinco años. Dichos clips dejarían ver a la mujer en medio del público que se encontraba en la gradería del recinto, mientras que ovacionaba al artista desde allí.

Pese a que el hombre ha protagonizado una ola de especulaciones sobre su vínculo amoroso con Berlingeri, algunos internautas manifestaron que el puertorriqueño habría regresado con esta.

No obstante, los rumores han sido desmentidos por otros fanáticos, quienes aseguraron que dicha relación entre los dos puertorriqueños se ha mantenido estable como un vínculo amistoso y no uno sentimental.

Esto se suma a otras apariciones en público que ambos habrían protagonizado recientemente ya que la mujer acompañó al artista a varios de sus conciertos en el marco de la residencia que llevó a cabo en Puerto Rico, en el 2025.

Bad Bunny lanza mensaje contra ICE en los Grammy

Por otro lado, el intérprete de ‘Pitorro de coco’ sorprendió a sus más fieles fanáticos al haber hecho historia en la Academia tras obtener tres galardones en una misma jornada.

Sin embargo, su triunfo también se vio impulsado por el contundente discurso que ofreció en contra de ICE, pues decidió alzar su voz en nombre de la comunidad latina una vez más.

“Fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres, somos humanos y somos americanos. También quiero decirle a la gente que sé que es difícil saber cómo no odiar en estos días y estaba pensando… alguna vez nos contaminaron. El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único que es más poderoso que el odio es el amor”, afirmó.