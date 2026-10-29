Karol G convocó a masiva fiesta con sus seguidores: ¿cómo participar?

Carolina Giraldo ha vuelto a sorprender a su amplia fanaticada al anunciar un masivo encuentro virtual al que ha invitado a todos sus seguidores alrededor del mundo.

Según su invitación, dicho encuentro será la oportunidad de celebrar el lanzamiento de su más reciente álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’ con el que ha logrado posicionarse, por varias semanas consecutivas, dentro de los primeros puestos de distintas listas de reproducción musical.

¿Cuándo será la celebración virtual con Karol G?

La mujer tomó sus redes sociales oficiales para dar a conocer detalles del encuentro que se realizará el próximo 4 de noviembre desde un live en su red social de TikTok. Así mismo, aseguró que se encontrará desde Ciudad de México por lo que realizará una verdadera fiesta para celebrar el éxito de su más reciente disco.

“Ustedes lo pueden ver desde cualquier parte del mundo porque vamos a celebrar el lanzamiento de ‘No me arrepiento de sentir tanto’ que nunca le hicimos una fiesta única y especial a esa. No se lo pierdan, conéctese desde donde sea que la vamos a pasar brutal”, aseguró.

Cabe recalcar que la antioqueña no acostumbra realizar este tipo de encuentros virtuales con sus fanáticos por lo que hay amplias expectativas sobre la masiva cantidad de usuarios que se sumen a su transmisión.

El último live de la mujer se llevó a cabo a mediados del 2025 con el objetivo de celebrar el lanzamiento de su álbum ‘Tropicoqueta’. Bajo la misma modalidad, Carolina se conectó a la plataforma para interactuar con sus seguidores, bailar las canciones de moda del momento y protagonizar varios momentos virales durante la jornada.

Karol G celebra sus cuatro premios Billboard Latinos

Por otro lado, la intérprete de ‘Amargura’ se llevó una sorpresa durante la más reciente gala de los Premios Billboard de la Música Latina ya que se convirtió en la tercera artista con más galardones de la velada.

Carolina logró llevarse los premios: Artista de los Fans, Hot Latin Songs Artista del Año Femenina, Top Latin Albums Artista del Año Femenina y Canción Latin Pop del Año por ‘Coleccionando heridas’.

Pese a que la mujer no estuvo presente en la premiación, esta compartió una sentida fotografía por medio de la cual celebró los galardones obtenidos y agradeció a sus seguidores al haberle otorgado el primer premio en la categoría Artista de los Fans que la propia ciudadanía votó.