Teófilo Gutiérrez dio su favorito para ganar la Copa Sudamericana

Teófilo Gutiérrez dio como favorito a Boca Juniors para ganar la Copa Sudamericana 2026, cuya final ante Atlético Mineiro se disputará el próximo 21 de noviembre en Barranquilla.

El delantero colombiano, actual jugador de Junior y con pasado en River Plate, explicó por qué cree que el equipo argentino levantará el trofeo continental.

Teófilo Gutiérrez ve campeón a Boca Juniors

En una entrevista con la periodista Andrea Duquel Londoño, el atacante barranquillero fue consultado sobre quién ganará la final del torneo internacional y respondió sin titubeos.

Sin duda los veo campeones, en Barranquilla hay muchos hinchas de Boca, entre ellos mi hermano y varios amigos, tienen una caravana. Además, están pasando por un muy buen momento, afirmó Teófilo.

El futbolista destacó dos factores para respaldar su pronóstico. Por un lado, el presente deportivo de Boca Juniors y, por otro, el respaldo que espera encontrar el conjunto argentino en las tribunas del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario de la definición.

La elección también llamó la atención por la trayectoria del colombiano en el fútbol argentino. Teófilo tuvo un destacado paso por River Plate, uno de los principales rivales históricos de Boca, con el que ganó la Copa Sudamericana de 2014 y otros títulos.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana 2026?

Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, en un partido único que definirá al campeón de la edición 2026 del certamen continental.

La ciudad colombiana será el escenario de una final internacional que reunirá a las aficiones de ambos equipos. Para Teófilo, quien actualmente juega en Junior, la presencia de seguidores de Boca será un factor importante en la disputa por el título.

El delantero también destacó el nivel futbolístico del conjunto argentino y lo calificó como un equipo que atraviesa un buen momento. Su opinión se suma a los pronósticos que han comenzado a circular en la previa de la definición.

Aunque su pronóstico favorece al conjunto xeneize, la historia de Teófilo con Boca está marcada por su identificación con River Plate y por varios episodios de rivalidad.

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Uno de los más recordados ocurrió en 2016, cuando vestía la camiseta de Rosario Central y celebró un gol ante Boca con un gesto alusivo a River. La escena generó fuertes reacciones entre los aficionados argentinos.

Ahora, años después, el colombiano considera que Boca tiene argumentos para quedarse con la Copa Sudamericana.