Escándalo de Mbappé en China: expertos advierten daño duradero a su imagen

Las disculpas de Kylian Mbappé, el Real Madrid y LaLiga no parecen suficientes para contener la crisis que desataron unos comentarios del delantero francés sobre Mao Zedong. Aunque Pekín aseguró haber tomado "en serio" las excusas, analistas consideran que el impacto sobre la reputación del jugador y del fútbol español en China podría prolongarse durante meses o incluso años.

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La polémica estalló después de que se difundiera un video en el que Mbappé comenta que el meme más gracioso que había visto en internet era uno en el que su rostro aparecía sobre el cuerpo de una persona a la que inicialmente identificó como "un dictador chino". La figura resultó ser Mao Zedong, líder de la revolución comunista y fundador de la República Popular China, considerado una figura histórica intocable para amplios sectores del país asiático.

Las declaraciones provocaron una fuerte reacción en China. Grandes marcas locales rompieron sus vínculos comerciales con el futbolista, mientras que la cadena estatal CCTV decidió suspender las transmisiones de los partidos de LaLiga española. A la ola de críticas también se sumaron medios estatales y usuarios de redes sociales.

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Expertos creen que la polémica está lejos de terminar

Pese a las disculpas emitidas por Mbappé, el Real Madrid y LaLiga apenas dos días después del incidente, especialistas consideran que el daño ya está hecho. Yan Qiang, veterano comentarista deportivo citado por AFP, afirmó que el caso representa un golpe significativo para la imagen del campeonato español y del club merengue en uno de sus mercados más importantes.

Según el analista, la rapidez con la que las controversias se difunden en internet amplifica las emociones y dificulta que una disculpa cierre el debate público. Por ello, advirtió que las excusas son apenas un primer paso y no garantizan una recuperación inmediata de la reputación del jugador.

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Los expertos también recuerdan antecedentes similares. En 2019, China suspendió gran parte de su relación con la NBA después de que Daryl Morey, entonces directivo de los Houston Rockets, expresara apoyo a las protestas en Hong Kong. La competición estadounidense permaneció fuera de la programación de CCTV durante más de un año.

El caso amenaza intereses comerciales de LaLiga y el Real Madrid

Más allá de la imagen de Mbappé, la controversia podría tener consecuencias económicas para el fútbol español. China es uno de los mercados estratégicos para LaLiga y para el Real Madrid, tanto por ingresos audiovisuales como por la venta de productos oficiales y acuerdos de patrocinio.

De acuerdo con datos citados por AFP, China y Estados Unidos aportan conjuntamente la mayor parte de los ingresos internacionales por derechos audiovisuales de LaLiga. Además, el diario deportivo Marca señala que entre el 10 % y el 15 % de las camisetas y productos del Real Madrid se comercializan en territorio chino.

El club blanco también mantiene acuerdos con varias empresas del gigante asiático, entre ellas Hisense, Kaiyun Sports y Linglong Tire. Por ello, analistas consideran que una prolongación de las restricciones o del rechazo público podría afectar no solo a Mbappé, sino también a los intereses comerciales del Real Madrid y de la competición española.

Adam Zhang, fundador de la consultora Key-Solution Sports Consulting, sostuvo que mostrar arrepentimiento de manera rápida y sincera era indispensable para intentar rebajar la tensión. Sin embargo, otros expertos dudan que la influencia comercial de Mbappé en China pueda recuperarse plenamente.

Para Yan Qiang, el futuro de la relación entre el jugador, el Real Madrid y el mercado chino dependerá de sus acciones en los próximos meses. A corto plazo, advirtió, el escenario sigue siendo poco alentador y las consecuencias de la polémica aún están lejos de disiparse.