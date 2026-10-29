Ranking Icfes 2026: estos son los 10 mejores colegios de Colombia

Los resultados de las pruebas Saber 11de 2026 dejaron una noticia destacada para Bucaramanga, pues una institución de esa ciudad encabezó el ranking nacional de colegios.

La clasificación también reconoció establecimientos de otras regiones, entre ellos uno de Bogotá, que logró entrar al grupo de los diez primeros.

¿Cuáles son los 10 mejores colegios de Colombia en el Icfes 2026?

El listado fue elaborado por el Grupo Milton Ochoa a partir de los resultados publicados por el Icfes. Reúne colegios de los calendarios A y B y los ordena según su puntaje global, medido sobre un máximo de 500 puntos.

Estas son las diez instituciones con mejor desempeño:

Colegio Bilingüe Divino Niño (Bucaramanga): 404 puntos. Colegio Gimnasio Calibío (Popayán): 396 puntos. Gimnasio Contemporáneo (Armenia): 382 puntos. Colegio Integral del Norte (Cartagena): 381 puntos. Colegio Bilingüe Diana Oese (Cali): 378 puntos. Colegio San Mateo Apóstol (Yopal): 376 puntos. Colegio Cristiano Monte Hebrón (Bogotá): 376 puntos. Corporación Educativa La Concepción (Turbaco): 375 puntos. Colegio Boston Internacional (Barranquilla): 373 puntos. Redcol – Colegio Nuevo Cambridge Preu (Girón): 372 puntos.

El colegio de Bucaramanga alcanzó 404 puntos, una cifra considerablemente superior al promedio nacional del calendario A, que se situó en 253,3.

¿Cómo se hizo el ranking y qué regiones se destacaron?

El análisis contempla 547.063 estudiantes y compara sedes y jornadas por separado. Para ingresar al listado se exigió que al menos cinco alumnos hubieran presentado el examen en cada sede o jornada, con el fin de evitar resultados basados en grupos demasiado pequeños.

Por departamentos, Boyacá lideró el promedio del calendario A, con 270,9 puntos. Bogotá ocupó el segundo lugar, con 268,6, y Santander quedó tercero, con 268,3.

Aunque permite comparar el rendimiento académico, esta clasificación independiente no constituye una evaluación completa de la calidad educativa de cada colegio.