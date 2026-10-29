“Hay un problemita”: Karina García reapareció en redes tras asegurar encontrarse a punto de dar a luz

Gran expectativa se ha generado en torno al nacimiento del tercer hijo de Karina García, quien, en los días más recientes, afirmó encontrarse "a punto" de dar a luz. Pese al importante anuncio que conmocionó a sus seguidores, la mujer dejó de compartir contenidos en sus redes sociales por varias horas.

Aunque fanáticos aseguraron que el primer hijo de Kris R ya había nacido, la modelo encendió las alarmas al compartir un mensaje en donde expuso la situación actual que se encuentra viviendo con su embarazo que, al parecer, continúa.

¿Qué pasó con el hijo de Karina García?

La mujer reapareció en las historias, de su cuenta oficial de Instagram, en donde compartió fotografías y videos de los obsequios que ha recibido en las últimas horas.

Aunque también compartió propagandas, lo que llevó a suponer a sus seguidores que su hijo ya había nacido, la mujer posteó una fotografía en donde se le vio junto a su hijo Valentino y su abultado vientre.

Lejos de cualquier especulación, Karina aseguró que su bebé todavía no ha nacido ya que han ocurrido una serie de situaciones que no han logrado definir el tipo de parto para dar a luz a su tercer hijo. Así mismo, aseguró que el niño ya se encuentra en posición para nacer tras haber estado sentado por varios días.

“Hay un problema, no sabemos si puede nacer por parto natural porque está muy grande. Como les conté anteriormente, es un macro bebé (...) no es charlando. El doctor aún no sabe si hacerme cesárea. Les iré contando y ya saben (...) no crean todo lo que ven por ahí. Yo soy la única que les informaré cuando mi bebé nazca”, aseguró.

Así mismo, la antioqueña compartió detalles de los presentes que le fueron enviados a su vivienda ya que la mujer recibió flores, fotografías, cartas, chocolates, posters, entre otros obsequios por parte de su fiel fanaticada.

Kris R desarchivó sus fotos con Karina García

Tras varias semanas de especulaciones sobre una presunta ruptura amorosa entre Karin García y Kris R, el trapero dejó claro que su vínculo con la antioqueña sigue más fuerte que nunca.

Su noviazgo no solo se reafirmó con la más reciente participación de la mujer en su primera arena en Bogotá, sino que ahora el hombre decidió desarchivar todas las fotografías que había ocultado en su cuenta oficial de Instagram.

Por su parte, la exparticipante de La Casa de los Famosos también volvió a dejar ver las instantáneas en las que aparece junto al hombre en sus redes sociales oficiales.