Esto fue lo que hallaron en el celular del asesino del subdirector de la cárcel de Neiva: cayó otro sicario

Más de 50 comunicaciones, seguimientos y fotografías de las víctimas hacen parte de los elementos que la Fiscalía investiga para reconstruir la presunta planeación del atentado sicarial en el que murieron el subdirector de la cárcel de Neiva, Renato Solano, y el hijo del director del establecimiento penitenciario, de tan solo 11 años.

Nueve meses después del ataque, dos hombres fueron judicializados por su presunta participación en el crimen que se perpetró el 13 de enero de 2026 en la vía que comunica a Neiva con Rivera, en el departamento del Huila.

Ambos fueron enviados a prisión, pero no aceptaron los cargos formulados en su contra.

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Detalles de cómo se planeó el atentado contra el director de la cárcel de Neiva

De acuerdo con la información que manejan las autoridades, una de las principales líneas de investigación se relaciona con los contactos y movimientos que habrían precedido el ataque armado.

Los investigadores examinan más de 50 comunicaciones, además de presuntos seguimientos y fotografías de las víctimas, que podrían ayudar a establecer cómo se habría organizado el atentado y cuál habría sido la participación de los procesados.

Uno de los elementos clave para avanzar en la investigación es un teléfono celular que, al parecer, pertenecía a alias El Mexicano.

El dispositivo habría permitido reconstruir parte de las comunicaciones y de la preparación del crimen.

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Dos de los presuntos asesinos fueron enviados a la cárcel

Entre los judicializados se encuentra alias El Mexicano, señalado en la información del caso como presunto cabecilla de una organización delincuencial. El otro procesado un hombre al que identifican como alias Abogado.

La Fiscalía les atribuye presuntos delitos de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Sin embargo, ninguno de los dos aceptó los cargos durante el proceso judicial.

La medida de privación de la libertad significa que ambos deberán permanecer en prisión mientras avanza el proceso, sin que ello represente una declaración definitiva de culpabilidad.

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El director de la cárcel sobrevivió, pero asesinaron a su hijo y al subdirector

Los hechos se registraron el 13 de enero cuando las víctimas se desplazaban en un vehículo por la carretera que conecta a Neiva con Rivera.

Hombres armados que se movilizaban en motocicletas de alto cilindraje interceptaron el automóvil y dispararon contra sus ocupantes.

El niño de 11 años murió minutos después del ataque. El subdirector de la cárcel de Neiva, Renato Solano, falleció 13 días después.