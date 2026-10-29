CANAL RCN
Tendencias

Ryan Castro en Bogotá: primeras imágenes del impactante montaje en El Campín

El reggaetonero paisa se presentará el próximo 31 de octubre en el estadio El Campín en uno de los conciertos más esperados del año.

Ryan Castro en Bogotá: primeras imágenes del impactante montaje en El Campín
Foto: TuBoleta | Sencia

Noticias RCN

octubre 29 de 2026
07:37 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bogotá y el estadio El Campín se preparan para recibir un histórico concierto en el marco de la celebración de Halloween; Ryan Castro llega con el 'Awooween' para hacer vibrar a más de 40 mil personas en el máximo escenario deportivo de los bogotanos, que agotaron la totalidad de las entradas en cuestión de horas.

Estas serán las rutas y servicios especiales de Transmilenio para el concierto de Ryan Castro en El Campín
RELACIONADO

Estas serán las rutas y servicios especiales de Transmilenio para el concierto de Ryan Castro en El Campín

El pasado 26 de octubre, una vez finalizado el partido de fútbol entre Santa Fe y Bucaramanga, inició el montaje para el concierto y ya se conocieron las primeras imágenes de lo que será el escenario 360 que le permitirá a todos los asistentes disfrutar de una gran experiencia.

Primeras imágenes del impactante montaje en El Campín

A través de redes sociales se han publicado las primeras imágenes de lo que será del escenario el próximo sábado, en las que se logra observar una plataforma que cubre toda la grama de juego con el fin de sostener la tarima principal, además de las diferentes estructuras que hacen parte del montaje.

Los comentarios no se hicieron esperar y los usuarios, en su mayoría hinchas de fútbol, manifestaron su preocupación por el estado de la gramilla y cómo quedará una vez finalice el concierto; tan solo 4 días después, Millonarios recibirá a América de Cali por una nueva fecha de la Liga Betplay.

El Campín reprograma eventos de noviembre para dar prioridad al calendario del fútbol profesional
RELACIONADO

El Campín reprograma eventos de noviembre para dar prioridad al calendario del fútbol profesional

Sencia reprogramó conciertos en El Campín

Con el fin de garantizar el cumplimiento de la programación de partidos por parte de la Dimayor y reforzar el cuidado de la gramilla, Sencia realizó algunos ajustes en la programación de conciertos que estaban por realizarse en los últimos meses del año.

Los Tigres del Norte, quienes estaban previstos para presentarse el sábado 7 de noviembre, se presentarán finalmente el sábado 6 de febrero de 2027 en El Campín y Megaland, el festival de radio más importante del país, que estaba programado para el viernes 20 de noviembre, ahora será el jueves 19 en el Vive Claro.

Tanto el concierto de Ryan Castro como la triple fecha de Karol G en los primeros días de diciembre siguen en pie debido a la magnitud de sus montajes y la venta de boletería que fue agotada rápidamente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 29 de octubre de 2026

Viral

“Hay un problemita”: Karina García reapareció en redes tras asegurar encontrarse a punto de dar a luz

Artistas

Marcela Reyes anunció acción judicial relacionada con B-King tras más de un año de su muerte

Otras Noticias

Educación

Ranking Icfes 2026: estos son los 10 mejores colegios de Colombia

Conozca el ranking de los 10 mejores colegios de Colombia en 2026, según los resultados de las pruebas Saber 11 del Icfes. Vea los puntajes y ciudades.

Regiotram

¿En qué va el Regiotram del Norte? Piden que sea incluido como prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo

Con una inversión proyectada de $17,4 billones, un trazado de 48,9 kilómetros y 17 estaciones, el Regiotram del Norte pretende conectar Bogotá con Chía, Cajicá y Zipaquirá.

Terremoto

Fuerte temblor internacional de magnitud 6,4 este 29 de octubre: revelan dónde fue el epicentro

Atlético Nacional

Kevin Parra pidió perdón por sus declaraciones y envió un mensaje a los hinchas de Nacional

Invima

Invima alerta por suplemento que promete ayudar a controlar el azúcar: no tiene registro sanitario