Ryan Castro en Bogotá: primeras imágenes del impactante montaje en El Campín

Bogotá y el estadio El Campín se preparan para recibir un histórico concierto en el marco de la celebración de Halloween; Ryan Castro llega con el 'Awooween' para hacer vibrar a más de 40 mil personas en el máximo escenario deportivo de los bogotanos, que agotaron la totalidad de las entradas en cuestión de horas.

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El pasado 26 de octubre, una vez finalizado el partido de fútbol entre Santa Fe y Bucaramanga, inició el montaje para el concierto y ya se conocieron las primeras imágenes de lo que será el escenario 360 que le permitirá a todos los asistentes disfrutar de una gran experiencia.

Primeras imágenes del impactante montaje en El Campín

A través de redes sociales se han publicado las primeras imágenes de lo que será del escenario el próximo sábado, en las que se logra observar una plataforma que cubre toda la grama de juego con el fin de sostener la tarima principal, además de las diferentes estructuras que hacen parte del montaje.

Los comentarios no se hicieron esperar y los usuarios, en su mayoría hinchas de fútbol, manifestaron su preocupación por el estado de la gramilla y cómo quedará una vez finalice el concierto; tan solo 4 días después, Millonarios recibirá a América de Cali por una nueva fecha de la Liga Betplay.

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Sencia reprogramó conciertos en El Campín

Con el fin de garantizar el cumplimiento de la programación de partidos por parte de la Dimayor y reforzar el cuidado de la gramilla, Sencia realizó algunos ajustes en la programación de conciertos que estaban por realizarse en los últimos meses del año.

Los Tigres del Norte, quienes estaban previstos para presentarse el sábado 7 de noviembre, se presentarán finalmente el sábado 6 de febrero de 2027 en El Campín y Megaland, el festival de radio más importante del país, que estaba programado para el viernes 20 de noviembre, ahora será el jueves 19 en el Vive Claro.

Tanto el concierto de Ryan Castro como la triple fecha de Karol G en los primeros días de diciembre siguen en pie debido a la magnitud de sus montajes y la venta de boletería que fue agotada rápidamente.