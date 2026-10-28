Invima alerta por suplemento que promete ayudar a controlar el azúcar: no tiene registro sanitario

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización ilegal de Dialux, un producto que se vende en Colombia como suplemento dietario y cuyo etiquetado incluye indicaciones farmacológicas relacionadas con el control de los niveles de azúcar en la sangre. La entidad advirtió que el producto no cuenta con registro sanitario y representa un posible riesgo para la salud de los consumidores.

Según el Invima, Dialux incumple las disposiciones sanitarias aplicables a los suplementos dietarios, debido a que atribuye a su presentación propiedades relacionadas con el control de la glucosa que no corresponden a las permitidas para esta categoría de productos.

La autoridad sanitaria clasificó el producto como fraudulento porque no está amparado por ningún registro sanitario expedido por la entidad competente. Esta condición impide verificar que cumpla con los requisitos sanitarios exigidos para su comercialización legal en el país.

FOTO: Invima

¿Por qué el Invima alertó sobre el suplemento Dialux?

De acuerdo con el Invima, el producto incumple los artículos 2, 20 y 21 del Decreto 3249 de 2006, normativa que regula los suplementos dietarios en Colombia. La entidad señaló que los productos fraudulentos sin registro sanitario no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia.

Además, se desconoce el contenido real de Dialux, así como su trazabilidad y las condiciones en las que se almacena y transporta. Estas incertidumbres representan un riesgo para quienes lo consumen, especialmente si confían en las indicaciones del etiquetado para tomar decisiones relacionadas con el cuidado de su salud.

El Invima también advirtió sobre el uso de propiedades no autorizadas para promocionar productos fraudulentos. En este caso, las referencias al control de los niveles de azúcar pueden generar expectativas equivocadas sobre la naturaleza, la composición y los efectos del producto. Por eso, la entidad recomendó abstenerse de comprarlo y utilizarlo.

¿Qué deben hacer las personas que están consumiendo Dialux?

La principal recomendación del Invima es suspender de inmediato el consumo de este producto si una persona lo está utilizando como suplemento dietario. Quienes hayan experimentado algún evento adverso posiblemente relacionado con su consumo deben reportarlo a la autoridad sanitaria.

La entidad también pidió a la ciudadanía informar sobre los establecimientos, distribuidores o canales digitales en los que se comercialice el producto.

El Invima solicitó, además, a las secretarías de salud territoriales adelantar labores de inspección, vigilancia y control para identificar posibles puntos de distribución y comercialización de Dialux, adoptar las medidas sanitarias correspondientes y gestionar su destrucción cuando proceda.