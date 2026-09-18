Extrañas luces aparecieron durante el concierto de Karol G en momento clave del show

Karol G está haciendo historia con su gira ‘Tropitour’ con la que ya ha visitado distintas ciudades de Estados Unidos y ha cautivado al público con su música e impecable performance que la caracteriza.

En el show de Carolina, que tiene una duración aproximada a las 3 horas, todos los elementos se presentan de manera estratégica ya que la mujer cuenta con un escenario de amplia magnitud, una pasarela interactiva con sus fanáticos y una tarima en el centro de los estadios en donde la mujer ingresa a una fuente de agua.

Sin embargo, el juego de luces también ha sido un factor determinante ya que cada una de las tonalidades estaría asociada con una emoción clave relacionada a las canciones que interpreta.

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Carolina ha logrado crear un selecto repertorio de canciones que han logrado mezclar varios de sus éxitos de ‘Mañana será bonito’, ‘Tropicoqueta’, ‘No me arrepiento de sentir tanto’, entre otras de sus más relevantes canciones del pasado.

Pero uno de los momentos más clave del espectáculo es cuando la antioqueña hace reiterados cambios de vestuario e interpreta algunas de sus más sentidas canciones. Este es el caso de su melodía ‘Ese hombre es malo’ ya que su canción es interpretada junto a un grupo de mariachis que convierte la presentación en uno de los momentos más impactantes del show.

No obstante, mientras Carolina interpretaba dicha melodía en su más reciente concierto, las luces led que todos los asistentes portaban en sus respectivas escarapelas se encendieron de color verde fosforescente.

Por supuesto, el hecho generó asombro entre todos los asistentes del show ya que, al parecer, sería la primera vez en la que se usa este color durante esta interpretación de la ‘Bichota’.

Las redes sociales no pararon de comentar lo sucedido ya que cientos de internautas manifestaron que el uso de este color en dicho momento habría sido intencional al hacer referencia al cantante Salomón Villada.

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Otro de los momentos clave de la presentación fue cuando la antioqueña se dispuso a cantar algunas de sus canciones nuevas.

Pero la atención se la llevó el instante en el que la mujer invitó a Judeline y Rusowsky al escenario para interpretar la canción que ya se encuentra en el primer puesto de las listas de reproducción más importantes del mundo.