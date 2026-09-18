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Shakira y Maluma lanzaron ‘Agua’: así suena su nueva canción

Así suena ‘Agua’, la nueva canción de Shakira y Maluma. ¿Ya la escuchó?

Shakira y Maluma
Fotos: AFP

Noticias RCN

septiembre 18 de 2026
07:52 a. m.
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Shakira y Maluma volvieron a unir sus voces después de ocho años con ‘Agua’, una canción que cambia el reguetón de sus anteriores colaboraciones por un ritmo de merengue, acompañado de un videoclip con una estética tropical y sensual.

La espera terminó. Shakira y Maluma estrenaron ‘Agua’, su nueva colaboración musical y el reencuentro de dos de los artistas colombianos más reconocidos internacionalmente.

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El lanzamiento llega ocho años después de Clandestino, la última canción que habían presentado juntos. Esta vez, la dupla decidió explorar un sonido diferente y llevó su fórmula hacia el merengue, con una producción contemporánea y un ritmo pensado para bailar.

La canción ya está disponible en plataformas digitales y llegó acompañada de un videoclip oficial protagonizado por los dos artistas.

¿Cómo suena ‘Agua’, la nueva canción de Shakira y Maluma?

El cambio más evidente está en el género. Mientras Chantaje, Trap y Clandestino estuvieron vinculadas principalmente con el pop latino y los sonidos urbanos, ‘Agua’ tiene al merengue como protagonista.

La canción utiliza el agua y el fuego como elementos para hablar de atracción, deseo y química entre dos personas. El resultado conserva la interacción vocal que caracterizó a las anteriores canciones de Shakira y Maluma, pero con una propuesta más tropical.

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El videoclip también juega con esa idea. La producción utiliza elementos relacionados con el agua, movimiento y una puesta en escena que acompaña el tono sensual de la canción. La dirección estuvo a cargo de Hannah Lux Davis, realizadora que ha trabajado con artistas internacionales como Ariana Grande y Miley Cyrus.

¿Cuántas canciones han hecho juntos Shakira y Maluma?

La historia musical entre los dos colombianos comenzó en 2016 con ‘Chantaje’, uno de los grandes éxitos de la etapa reciente de Shakira.

Después llegó ‘Trap’, incluida en el álbum El Dorado, y posteriormente ‘Clandestino’, estrenada en 2018.

Con ‘Agua’, ambos retoman una alianza musical que llevaba ocho años sin una nueva canción conjunta.

La nueva producción también se integra al más reciente proyecto musical de Maluma, Loco X Volver, y marca una nueva etapa en la colaboración entre los dos artistas colombianos.

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Por ahora, ‘Agua’ comienza su recorrido en plataformas digitales con una fórmula conocida-la química entre Shakira y Maluma—, pero con un sonido distinto al que habían utilizado juntos hasta ahora.

Este artículo fue redactado por una inteligencia artificial, bajo la supervisión de un periodista.

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