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Nuevos semáforos en Bogotá comenzarán a funcionar en esta transitada glorieta de la Calle 63

Bogotá tendrá nuevos semáforos en la glorieta de la calle 63 con carrera 50. Conozca desde cuándo funcionarán y cómo cambiará la movilidad.

Nuevos semáforos en Bogotá comenzarán a funcionar en esta transitada glorieta de la Calle 63
Foto: Alcaldía de Bogotá y captura de pantalla

Sebastián Montañez

septiembre 18 de 2026
08:35 a. m.
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Bogotá tendrá un nuevo punto semaforizado en una de las glorietas con mayor movimiento de peatones, ciclistas y vehículos.

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Desde este domingo 20 de septiembre comenzarán a funcionar los semáforos instalados en la intersección de la calle 63 con carrera 50, en Barrios Unidos, una medida que busca mejorar la seguridad vial y organizar la circulación.

Nuevo semáforo en Bogotá: ¿dónde estará ubicado?

La Secretaría Distrital de Movilidad pondrá en funcionamiento la nueva semaforización en la glorieta de la calle 63 con carrera 50, un punto estratégico que conecta sectores de Barrios Unidos, Teusaquillo, Chapinero y Engativá.

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Por esta zona se movilizan diariamente miles de ciudadanos y, además, se encuentran cerca lugares concurridos como el parque Simón Bolívar, el parque de Los Novios, la Biblioteca Virgilio Barco y el Complejo Acuático.

Según los estudios realizados por la entidad, durante un día hábil pasan por la glorieta más de 3.500 ciclistas y 590 peatones.

La intervención también responde a los antecedentes de siniestralidad. Entre 2023 y 2025 se registraron 19 personas lesionadas en siniestros viales graves en esta intersección: cinco ciclistas, un peatón, siete motociclistas, dos pasajeros y cuatro conductores.

¿Cómo cambiará la movilidad en la glorieta de la calle 63?

Con los nuevos semáforos se busca ordenar los diferentes flujos y generar condiciones más seguras para quienes atraviesan este punto.

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“Con esta nueva semaforización ordenamos los flujos vehiculares, mitigando los riesgos de choques y conflictos, priorizando la seguridad vial de todos, en una intersección que registra 19 personas lesionadas en siniestros viales graves entre 2023 y 2025”, afirmó la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, en Caracol Radio.

La decisión también tuvo en cuenta un sondeo realizado a 270 usuarios de la glorieta. El 56 % consideró insuficiente el espacio destinado a peatones y ciclistas, mientras que el 68 % aseguró haber presenciado o vivido situaciones de riesgo durante sus recorridos.

Con la entrada en funcionamiento de los semáforos, los conductores deberán estar atentos a la nueva regulación y señalización de este concurrido sector de Bogotá.

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