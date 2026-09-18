VIDEO | Así sometían, amordazaban, violaban y robaban a mujeres en Barú, Cartagena

Las autoridades de Cartagena lograron la captura de cuatro personas acusadas de cometer una serie de violentos robos violentos en sectores aledaños a La Ladrillera, en Barú.

De acuerdo con el informe de las autoridades, las víctimas eran sometidas a agresiones físicas, amordazamiento y, en varios casos, abuso sexual.

La operación de inteligencia permitió desarticular una banda criminal que operaba con extrema violencia en esta zona turística de la ciudad.

Banda amordazaba y abusaba a mujeres para robarlas

Las investigaciones señalan que estos delincuentes no solo despojaban a sus víctimas de sus pertenencias, sino que las amordazaban, golpeaban y amenazaban para obligarlas a realizar transferencias de dinero, a través de aplicaciones móviles.

Las autoridades establecieron que el modus operandi incluía el uso de armas de fuego, armas cortopunzantes y objetos contundentes para intimidar a las personas.

Las pesquisas determinaron que algunas de las víctimas habrían sido sometidas a accesos carnales violentos y actos sexuales violentos, bajo amenaza.

Las cámaras de seguridad de la zona lograron captar el momento en que los delincuentes interceptaban a sus víctimas, imágenes que fueron clave para las investigaciones.

¿Quiénes son los ladrones que violaban a sus víctimas en Barú?

Entre los capturados está alias Luis Imol, quien hacía parte del cártel de los más buscados de la Policía de Cartagena. Por su captura, las autoridades ofrecían una recompensa de hasta $10 millones.

Como resultado de la operación, fueron materializadas cuatro capturas y dos imputaciones ante las autoridades judiciales.

Los capturados deberán responder por los delitos de robo agravado, secuestro, violencia sexual y porte ilegal de armas, entre otros cargos que determine la Fiscalía.

Las investigaciones preliminares indican que estas personas habrían participado en otros hechos delictivos similares ocurridos durante 2025 en Barú. Las autoridades continúan recopilando testimonios de víctimas y analizando material probatorio para establecer el número total de casos atribuibles a esta banda.