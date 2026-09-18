Westcol salió en defensa de J Balvin tras su ruptura con Valentina Ferrer: “Qué pecado”

El mundo del entretenimiento se encuentra comentando la ruptura sentimental de J Balvin y Valentina Ferrer tras la publicación del reciente comunicado de la mujer, quien tomó su cuenta oficial de Instagram para hacer pública la inesperada novedad.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar ya que miles de fanáticos han hecho sus respectivas especulaciones sobre las causas que llevaron a finalizar una de las relaciones más estables y mediáticas en Colombia y el mundo.

Sin embargo, algunas figuras públicas ya han tomado partido de la polémica situación. Este fue el caso de Westcol, quien hizo un comentario en redes sociales que ya ha abierto todo un debate.

RELACIONADO Así fue la reacción de Valentina Ferrer cuando le preguntaron por una presunta infidelidad de J Balvin

Westcol sobre la ruptura de J Balvin y Valentina Ferrer

J Balvin y Westcol ya han tenido la oportunidad de compartir distintos momentos juntos, pues cabe recalcar que este trabajó junto al artista, recientemente, por medio de la producción de su más reciente éxito ‘Godzila’.

Por esto, el empresario ha llegado a manifestar en varias ocasiones que el intérprete de ‘Río’ es su gran amigo. Ante la gran polémica que se ha generado, Westcol tomó su cuenta oficial de X para dar su opinión con respecto a la finalización de la relación en donde salió en defensa del cantante.

Cómo van a descuidar así a J Balvin, ome. Qué pesar del pana, siempre lo mismo con nosotros, aseguró.

Su comentario ya ha revolucionado las redes sociales ya que decenas de personas han manifestado su inconformidad con que el hombre haya optado por salir en defensa de Balvin.

El internet se ha dividido entre aquellas personas que han mostrado su apoyo al paisa, mientras que otros han decidido darle la razón a la argentina al especularse una presunta infidelidad por parte del intérprete de ‘Rojo’.

¿J Balvin se pronunció tras el anuncio?

Decenas de fanáticos han puesto sus ojos en la que será la próxima publicación del artista tras el lamentable anuncio por parte de la madre de su hijo. Sin embargo, hasta el momento, el antioqueño no ha compartido ningún tipo de contenido relacionado con su vida personal o su carrera musical.

Valentina Ferrer tampoco ha publicado nada en sus redes sociales desde que publicó la historia que anunció el fin de su relación.