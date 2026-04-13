Karola regresó a la Casa de los Famosos y dejó inesperado mensaje

La noche del 12 de abril de 2026 quedó grabada como el momento en que el público colombiano ejerció su poder de manera contundente. Karola Alcendra, la creadora de contenido que se perfilaba como una de las competidoras más frontales, fue eliminada de la competencia tras recibir un abrumador 67,26% de los votos negativos.

La tensión alcanzó su punto máximo durante la gala de eliminación, cuando Karola se enfrentó en el duelo final frente a Alejandro Estrada.

La rivalidad entre ambos, alimentada por discusiones de alto calibre y acusaciones de "juego sucio", fue el eje central de las últimas jornadas. Sin embargo, la balanza se inclinó drásticamente en contra de la influenciadora.

Karola regresó a la Casa de los Famosos

Con su salida consumada, la creadora de contenido sorprendió este lunes a sus compañeros con un mensaje que movió fibras y que sorprendió a más de uno.

Ante las cámaras, la más reciente eliminada aseguró que su "juego terminó" y que se llevaba lo mejor de cada uno de sus compañeros, incluyendo, las personas con las que tuvo muchos conflictos.

Cada uno de los famosos tomó de la mejor manera las palabras de Karola y le dijeron adiós por última vez en esta temporada de la Casa de los Famosos.