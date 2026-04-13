La mamá de Karola no se guardó nada y rompió el silencio tras su eliminación de La Casa de los Famosos: ¿qué dijo?

Karola, la reconocida influencer, fue eliminada de La Casa de los Famosos Colombia 2026 en la noche del domingo 12 de abril.

El 'jefe', en medio de un 'castigo' para todos los integrantes del reality, habilitó la 'votación en negativo' y Karola fue la que más votos recibió.

En el momento en el que Carla Giraldo reveló los resultados, Karola obtuvo el 67.26 % de los votos, mientras que Alejandro Estrada recibió el 28.76 %.

Mientras tanto, los demás porcentajes fueron los siguientes:

Juanda Caribe: 2.20 %.

Alexa Torrex: 0.86 %.

Beba de la Cruz: 0.37 %.

Tebi Bernal. 0.27 %.

Valentino Lázaro: 0.11 %.

Mariana Zapata: 0.05 %.

'Campanita': 0.05 %.

Juan Carlos Arango: 0.04 %.

Aura Cristina: 0.03 %.

En consecuencia, tras la decisión de Colombia, Yorelis Tobinson López, la mamá de Karola, decidió pronunciarse en sus redes sociales. ¿Qué dijo?

Así rompió el silencio la mamá de Karola tras su eliminación de La Casa de los Famosos Colombia 2026

En la mañana de este lunes 13 de abril, Yorelis Tobinson López compartió un post de una cuenta que apoya a Karola y escribió lo siguiente:

Te amo, vida mía. Eres una niña muy bendecida.

Además, unas horas después, mostró que estaba viendo la entrevista de su hija en Buen Día Colombia y volvió a pronunciarse.

"Mi reina hermosa, te amo", dijo.

Asimismo, a lo largo del día, Yorelis, la mamá de Karola, ha estado reposteando varios mensajes de apoyo de amigos, colegas y seguidores.

Esta fue la reacción de Karola tras su eliminación de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Apenas conoció el veredicto, Karola le agradeció a su público por el apoyo y al Canal RCN por la oportunidad.

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Además, dejó claro que ya tenía el pálpito de que ella sería la nueva eliminada de la 'casa más famosa del país'.

"Yo lo sabía y lo dije todo el día porque soy una persona que analiza muy bien esto. Quiero agradecerle a mi familia y a mis fanáticos que me acompañaron en este proceso. Estoy feliz", manifestó.