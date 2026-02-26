¿Conmoción?: participante solicitó una prueba de embarazo en La Casa de los Famosos

Los jugadores de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia ya han dado contenido polémico que ha sido tema de conversación en redes, pues los internautas han creado una mesa de debate sobre los acontecimientos más virales de la competencia.

Pese a que las posibles parejas que se han ido conformado han captado la atención de la audiencia, una participante sorprendió recientemente al solicitar al ‘Jefe’ una intervención médica para revelar cómo se encuentra su estado de salud actual.

Participante solicitó prueba de embarazo

En esta ocasión, se trata de Karola Alcendra, quien se sinceró con su compañero Eidevin en las horas más recientes al manifestar su preocupación por su estado de salud que la llevó a solicitar una prueba de embarazo. Cabe recordar que, en días recientes, la famosa ha manifestado sentir quebrantos en su salud y se ha mostrado bastante somnolienta en varias pruebas.

A partir de la sintomatología presentada, la cartagenera ya puso en conocimiento su interés por realizar el procedimiento. Sin embargo, todavía se desconoce el método que será utilizado para determinar si se encuentra en dicho estado o no.

Ante este asunto, Eidevin decidió cuestionar a la mujer al preguntarle sobre su posible participación en el embarazo ya que se autodenominó como el padrino del presunto hijo que estaría esperando la creadora de contenido.

También, la discusión, que se presentó en la barbería de la casa, tuvo lugar para que ambos famosos pudieran elegir los posibles nombres dependiendo del género del presunto bebé que vendría en camino.

“Mañana me dan la prueba de embarazo. No sé… igual no tiene papá. No me han dicho, puede venir un doctor o puede que me den la prueba de embarazo normal. Me la voy a hacer oculta y no quiero saber hasta que me digan ellos”, explicó la participante.

Eidevin le da regalo a Mariana Zapata

Por otro lado, Eidevin y Mariana Zapata siguen protagonizando un discutido acercamiento en el juego ya que ambos famosos protagonizaron un romántico beso en los días más recientes.

En una nueva ocasión, el famoso decidió sorprender a la mujer con una preparación de pancakes y helado por lo que varios participantes manifestaron que se estaría consolidando una relación fuerte entre ambos participantes.