Becas para posgrado en el exterior: Banco de la República tiene inscripciones abiertas

El Banco de la República tiene abierta la convocatoria 2026 de su programa de becas de posgrado en el exterior, una de las más reconocidas en el país por su cobertura integral y su enfoque en áreas estratégicas para el desarrollo nacional.

El plazo para postularse estará habilitado hasta el 27 de marzo de 2026 a las 2:00 p. m., según informó la entidad a través de sus canales oficiales.

El programa ofrece siete cupos anuales para profesionales colombianos que deseen continuar su formación académica en universidades internacionales avaladas por el Banco de la República.

Se trata de una convocatoria altamente competitiva, con criterios de selección estrictos y un requisito inapelable: los beneficiarios deberán regresar a Colombia al finalizar sus estudios para retribuir el apoyo recibido.

Para el ciclo 2026, la distribución de las becas será la siguiente: tres cupos para doctorado en Economía; dos para maestrías en Administración Pública o Políticas Públicas; uno para posgrado en Derecho Económico; y uno más para estudios de Música.

La entidad explicó que el objetivo del programa es fortalecer el conocimiento y la investigación en Colombia, formando profesionales que posteriormente se desempeñen como profesores, investigadores, funcionarios públicos o artistas altamente capacitados.

Becas del Banco de la República para estudiar en el exterior: qué cubren

Los seleccionados recibirán un respaldo económico integral. La beca cubre matrícula, inscripción, derechos de grado y seguro médico.

Además, contempla un sostenimiento anual de USD 39.102, desembolsado en dos giros (enero y julio), así como un apoyo adicional para nivelación de idioma hasta por un mes y un máximo de USD 3.000.

Este patrocinio solo aplica para aspirantes admitidos en universidades incluidas en el listado oficial aprobado por el Banco de la República. Por ello, uno de los pasos clave es verificar previamente que la institución elegida figure dentro de las autorizadas.

La selección estará a cargo de un jurado compuesto por un directivo del Banco y cuatro expertos externos, que pueden ser decanos, profesores, investigadores o artistas de trayectoria reconocida. El comité evaluará el perfil académico, profesional y personal de cada candidato.

Requisitos para la convocatoria de becas del Banco de la República

El proceso de inscripción es gratuito y debe realizarse exclusivamente a través del sitio web oficial del Banco, en la sección “patrocinio de estudios en el exterior”. No se requieren intermediarios ni pagos adicionales.

Entre los requisitos formales se encuentran: ser mayor de 18 años, contar con título profesional, presentar certificados académicos, dos cartas de recomendación de docentes universitarios, hoja de vida actualizada, un ensayo y la carta de admisión de la universidad extranjera.

También se deben adjuntar copia ampliada de la cédula, diplomas, actas de grado, certificados de notas y, si aplica, publicaciones o distinciones académicas.

Quienes aspiren a estudiar en Estados Unidos deberán cumplir adicionalmente con los requisitos de la visa J1.

Uno de los criterios excluyentes es el compromiso de retorno al país. Al culminar el programa, el beneficiario deberá prestar servicios profesionales en una entidad avalada por el Banco, ya sea pública, universitaria o privada sin ánimo de lucro enfocada en investigación.

Con ello se busca garantizar que el conocimiento adquirido se reinvierta en el desarrollo científico, institucional y cultural de Colombia.

La fecha límite para completar el formulario y cargar la documentación es el 27 de marzo de 2026. Una vez cerrado el proceso, el jurado evaluará las postulaciones y anunciará a los seleccionados.