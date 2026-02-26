CANAL RCN
Colombia

Videos registraron impresionante granizada e inundaciones en Bogotá: estas son las zonas críticas

Un fuerte aguacero provocó inundaciones en varios sectores de Bogotá: Engativá, Suba y Fontibón, con importantes afectaciones.

Videos registraron la impresionante granizada e inundaciones en Bogotá: estas son las zonas críticas
Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
06:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un fuerte aguacero sacudió a Bogotá la tarde de este martes 26 de febrero y dejó a su paso múltiples inundaciones que quedaron registradas en impresionantes videos difundidos en redes sociales.

UNGRD entrega pronóstico sobre lluvias para los próximos días: alerta nuevo frente frío
RELACIONADO

UNGRD entrega pronóstico sobre lluvias para los próximos días: alerta nuevo frente frío

Las imágenes muestran calles colapsadas por el nivel de agua, vehículos avanzando con dificultad y el transporte público paralizado en las zonas más críticas.

Además, en el noroccidente de la ciudad se presentó una fuerte granizada que alcanzó varios centímetros de espesor en vías públicas completamente cubiertas de blanco.

VIDEO | Caos por lluvias y granizada en Bogotá: se podrían haber llenado 30 piscinas olímpicas
RELACIONADO

VIDEO | Caos por lluvias y granizada en Bogotá: se podrían haber llenado 30 piscinas olímpicas

Estas son las zonas críticas por aguacero en Bogotá

Los sectores más impactados por las luvias son el Portal de la 80, el barrio Las Ferias y el parque Aures, donde el volumen de lluvia generó acumulaciones considerables en cuestión de minutos.

En varios videos se observa cómo el agua cubre gran parte de la vía, obligando a conductores y peatones a extremar precauciones.

De acuerdo con el sistema de alertas del IDIGER, las precipitaciones se concentraron principalmente en las localidades de Engativá, Suba y Fontibón. La intensidad de la lluvia redujo la visibilidad en varias vías y generó condiciones peligrosas para la movilidad.

Emergencia en Cundinamarca: registran inundaciones, granizadas y caída de árboles por fuertes lluvias
RELACIONADO

Emergencia en Cundinamarca: registran inundaciones, granizadas y caída de árboles por fuertes lluvias

Granizada colapsó el noroccidente de Bogotá

En el noroccidente de Bogotá, a la altura del barrio Bellavista, al respaldo de la Avenida 68 con calle 68, las calles quedaron completamente vestidas de blanco tras la caída de una fuerte granizada.

Vehículos quedaron atrapados en medio de la vía. Niños del sector salieron a jugar con el hielo del granizo que parecía una nevada.

En el occidente de la ciudad, vecinos reportaron que el agua alcanzó niveles que dificultaron el tránsito vehicular. En las zonas más afectadas, el espejo de agua se extendió por varias cuadras, afectando tanto a residentes como a comerciantes del sector.

Fuerte granizada en Bogotá, después de un sol intenso: vea las imágenes
RELACIONADO

Fuerte granizada en Bogotá, después de un sol intenso: vea las imágenes

Afectación en el Portal 80 de Transmilenio

Uno de los puntos más críticos fue el Portal de la 80, donde hacia las 4:45 p.m. continuaba la afectación operativa debido al alto espejo de agua acumulado en el sector.

Según el reporte oficial, los servicios estaban funcionando únicamente en la plataforma 2, lo que generó retrasos y congestión para los usuarios del sistema de transporte masivo.

Equipos técnicos trabajan en articulación con las autoridades competentes para atender la situación y restablecer la operación con normalidad.

Ante la emergencia, las autoridades hicieron un llamado a los conductores y peatones para transitar con precaución y mantenerse informados a través de los canales oficiales de movilidad.

También recomendaron reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar transitar por zonas con acumulación profunda de agua.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Revelan hipótesis tras ataque con dron en Segovia y advierten por crisis de seguridad

Cesar

Millonaria recompensa por el paradero del candidato Andrés Vásquez, desaparecido en Pelaya, Cesar

Yeison Jiménez

Fundación entregó casa que Yeison Jiménez había dejado financiada: "Obra social con el corazón"

Otras Noticias

EPS

“Nueva EPS no está en capacidad de recibir tres millones de usuarios”: alerta director de Unips

A esto se suma que, según revelaciones recientes, la entidad tendría deudas cercanas a los 15 billones de pesos con la red prestadora.

Becas

Becas para posgrado en el exterior: Banco de la República tiene inscripciones abiertas

Banco de la República financiará estudios en el exterior: conozca cómo aplicar.

Edwin Cardona

Edwin Cardona habló previo al duelo ante Millonarios por Copa Sudamericana

Brasil

“Parece una película de terror”: familias buscan a 13 desaparecidos en el sureste de Brasil tras fuertes lluvias

Videojuegos

GTA 6 ya tendría fecha de estreno: ¿cuánto costará jugarlo en Colombia?