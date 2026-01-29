Klangkuenstler en Colombia 2026: OUTWORLD llega al Coliseo MedPlus

El DJ y productor alemán Klangkuenstler llegará por primera vez a Colombia con OUTWORLD, un show inmersivo de seis horas continuas de hard techno que se tomará el Coliseo MedPlus el próximo 31 de enero. El evento promete una narrativa sonora sin pausas, visuales de alto impacto y tecnología de última generación, pensada para una audiencia que busca algo más que un concierto tradicional. Además, el venue anunció facilidades logísticas y de movilidad para que los asistentes disfruten la experiencia de principio a fin.

Klangkuenstler debuta en Colombia con OUTWORLD

El 2026 no comenzará en silencio para los fanáticos de la música electrónica. Klangkuenstler, uno de los nombres más influyentes del hard techno europeo, aterriza por primera vez en Colombia con OUTWORLD, un formato que ha marcado tendencia en escenarios de Europa y Norteamérica.

Más que un concierto, se trata de una experiencia inmersiva diseñada para estimular todos los sentidos: sonido de alta potencia, visuales contundentes y una atmósfera construida en tiempo real durante seis horas continuas en formato All Night Long. La propuesta conecta con una generación que no solo escucha música, sino que busca vivirla intensamente.

El Coliseo MedPlus nació para traer a Bogotá experiencias que marcan diferencia. Empezar 2026 con OUTWORLD es seguir conectando a la ciudad con los grandes circuitos internacionales

Afirmó Carolina García, gerente estratégica de negocio del venue.

Coliseo MedPlus: el venue cubierto más grande de Latinoamérica

Ubicado en Cota, a la salida de Bogotá por la Calle 80, el Coliseo MedPlus es el recinto cubierto más grande de Latinoamérica, con capacidad para más de 21.000 personas. Desde su apertura ha recibido a más de un millón de asistentes y se ha consolidado como un referente regional para conciertos, eventos deportivos y culturales.

Con OUTWORLD de Klangkuenstler, el venue abre su programación 2026 apostando por propuestas que elevan la conversación musical y conectan a Colombia con las grandes tendencias del entretenimiento global.

Seis horas de hard techno sin interrupciones

OUTWORLD propone una narrativa sonora continua, sin pausas ni teloneros, en la que Klangkuenstler guía al público por un viaje hipnótico y de alta energía. El formato ha sido celebrado en grandes capitales del entretenimiento electrónico por su intensidad, estética futurista y conexión con la audiencia.

Este tipo de show responde a una tendencia creciente en la escena global: experiencias extendidas que privilegian la inmersión, la progresión musical y la conexión emocional entre artista y público, alejándose del esquema tradicional de conciertos fragmentados.

Movilidad, parqueaderos y rutas oficiales al Coliseo MedPlus

Para facilitar el ingreso de los más de 10.000 asistentes esperados, el Coliseo MedPlus habilitó soluciones de transporte y parqueo:

Parqueadero oficial

Operado por ParkingLive, frente al venue, con capacidad para 1.000 vehículos.

Carros: $40.000 COP

Motos: $30.000 COP

Compra anticipada disponible en TaquillaLive.

RUTALIVE – Rutas de transporte compartido

Buses oficiales de ida y regreso desde distintos puntos de Bogotá:

Salida: desde Portal 80 hacia el Coliseo MedPlus, entre 5:00 p.m. y 7:00 p.m.

Regreso:

desde Portal 80 hacia el Coliseo MedPlus, entre 5:00 p.m. y 7:00 p.m. Ruta Portal Norte: Héroes – Calle 100 – Pepe Sierra – Portal Norte.

Héroes – Calle 100 – Pepe Sierra – Portal Norte. Ruta Portal El Dorado: Av. El Dorado – Recinto Ferial – El Tiempo-Maloka – Portal El Dorado.

Av. El Dorado – Recinto Ferial – El Tiempo-Maloka – Portal El Dorado. Ruta CC Centro Mayor: Nicolás de Federmán – NQS – Paloquemao – Santa Isabel – CC Centro Mayor.

Costo: $30.000 COP ida y regreso, compra en línea por TaquillaLive.

Recomendaciones para disfrutar OUTWORLD al máximo

El venue compartió una serie de consejos para vivir la experiencia de forma segura y fluida:

Llegar con anticipación: el mezzanine estará habilitado desde las 6:00 p.m.

Mantenerse hidratado y tomar pausas durante la noche.

Respetar controles de seguridad: no se permite el ingreso de objetos prohibidos, alimentos ni bebidas externas.

Habrá equipos médicos, personal logístico y puntos de atención durante todo el evento.

El ingreso es solo para mayores de edad.

Además, se recomienda consultar las redes sociales oficiales del Coliseo MedPlus (@ColiseoMedPlus) y de TaquillaLive para actualizaciones en tiempo real.