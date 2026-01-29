Yeferson Cossio habría ofrecido millonaria suma de dinero para ingresar a la casita en el concierto de Bad Bunny

Los tres conciertos de Bad Bunny en Medellín ya han sido amplio tema de conversación entre sus más fieles fanáticos ya que dichas fechas fueron todo un acontecimiento para la capital antioqueña, pues miles de personas arribaron a la ciudad, denominada como la capital del reggaetón en Colombia, para ser testigos de las exclusivas presentaciones del puertorriqueño.

El gran furor de su llegada no solo generó una gran inyección para la economía local, sino también captó las miradas del espectáculo internacional, quienes hicieron especial énfasis en sus invitados, las canciones exclusivas para la ciudad y los sentidos homenajes que se hicieron allí.

Por supuesto, la atención también se la llevaron algunas celebridades que tuvieron la oportunidad de disfrutar del concierto desde la localidad denominada como “la casita”. Esta zona, que no era apta para el público, estaba conformada exclusivamente por otros artistas, creadores de contenido y demás estrellas dentro de la farándula nacional.

Yeferson Cossio no logró ingresar a la casita

El famoso creador de contenido se llevó la atención en las horas más recientes ya que reveló, por medio de su cuenta oficial de Kick, que no logró ingresar a la exclusiva zona del concierto durante la segunda fecha de este show. Pese a que aclaró que dicho acceso lo solicitó en nombre de otras personas, pues no quería ingresar, el no por parte del equipo de seguridad de Bad Bunny fue rotundo.

Ante la negativa, el famoso reveló que incluso llegó a ofrecer hasta $20.000.000 en efectivo para que sus acompañantes pudieran ingresar a la exclusiva zona. No obstante, su petición fue denegada por lo que varios internautas compartieron videos del famoso, quien se encontraba detrás del amplio grupo de seguridad que resguardó la zona.

Ante la incómoda situación que vivió, el hombre volvió a intentar ingresar para el tercer concierto por lo que en dicha oportunidad sí logró ubicarse en la famosa casa de la cual el puertorriqueño estuvo cerca de 15 minutos.

Yeferson Cossio expone su inconformidad en el concierto de Bad Bunny

El antioqueño no solo generó una polémica al revelar la suma de dinero que estuvo dispuesto a pagar ya que también manifestó su inconformidad con ver de cerca al cantante por tan solo 15 minutos y después solo verlo por las pantallas del recinto.