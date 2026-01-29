CANAL RCN
Magistrada confirma acusación formal contra Carlos Ramón González por lavado de activos, peculado y cohecho

La próxima etapa será la audiencia preparatoria de juicio, donde se definirán los testigos de ambas partes.

enero 29 de 2026
06:22 p. m.
El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ramón González, reapareció de manera virtual en el inicio de su juicio ante la Corte Suprema de Justicia.

González, quien se encontraba prófugo y reside actualmente en Nicaragua bajo la figura de asilo político, enfrenta acusaciones por su presunta participación en un entramado de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

Debate con la magistrada y acusación formal

Durante la audiencia, se produjo un tenso intercambio con la magistrada Blanca Barreto, en el que la fiscalía, encabezada por Gabriel Sandoval, presentó de manera contundente los cargos contra González.

El exfuncionario fue acusado formalmente por los delitos de lavado de activos, cohecho y peculado por apropiación, con lo que se expone a una pena superior a los 15 años de prisión en caso de ser hallado culpable.

Plan criminal y próxima audiencia

Según la fiscalía, González habría liderado un plan para desviar recursos destinados a la gestión de desastres y utilizarlos en la compra de congresistas, con el fin de asegurar apoyo legislativo a las reformas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro.

Este esquema, descrito como un “plan criminal”, comprometería la independencia del poder legislativo y representaría una desviación del interés general hacia fines particulares.

La próxima etapa será la audiencia preparatoria de juicio, donde se definirán los testigos de ambas partes. Allí se determinará si prospera la acusación de la fiscalía o la defensa logra desmontar los señalamientos contra el exdirector del DAPRE.

